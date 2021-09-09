台南科工區傳疑因行政疏失影響廠商購地權益　企業不排除提訴訟討公道

▲立委林俊憲接獲業者陳情，發函給經濟部工業局，請其調查釐清相關問題與責任，以維護民眾權益。（圖／業者提供，下同）

記者林悅／台南報導

近年政府為促進國內經濟發展，除祭出台商鮭魚返鄉各種政策優惠外，對於本土企業之深耕發展格外重視，但台南科技工業區有業者投訴主管機關，疑因行政疏失，影響廠商購地資格，廠商向立法委員林俊憲陳情，目前由林俊憲召開協調會協調中，廠商表示不排除提起行政訴訟捍衛自身權益。

台南1家電子公司表示，該公司於台南科技工業區成立初期，為支持政府所推動之企業深耕本土政策，自發向台南科技工業區承租土地用於興建及採購廠房設備，無懼當年許多台商為降低成本，謀求利潤大規模出走國外之潮流，堅信大有為政府及熱愛台灣這片土地，義無反顧地長駐台灣17年，其所製造之產品現今外銷全球十餘國，為台灣經濟及貿易創造大量外匯儲備。

該電子公司說，在2020年間工業局突然頒布台南科技工業區內所有工廠建敝率需達30％以上之公文，若業者未於指定日期內達成建蔽率之要求，未來購置土地所需之成本將陡增數倍。惟此政策頒布以後，經濟部工業局南區工業區管理處卻遲遲未依法將公文送達包含該電子公司在內之部分企業，導致許多企業直至政策指定期限將屆之前，才獲悉此事，根本無充分時間反應及準備，直接影響其購地資格，事後向主管機關多次陳情仍未獲適當處置。

據該電子公司蘇總經理表示，經向立法委員林俊憲陳情，林俊憲委員為協助業者與主管機關溝通，曾在6月發文工業局，並於8月10日主持協調會，邀請經濟部工業局呂正華局長列席，南區工業區管理處林怡妏執行長於會議中，亦曾要求科工區服務中心主任王敏誠出示有關政策公文，已如期送達業者之相關證明，然科工區服務中心迄今仍無法提出相關證明，給業者一個合理且清楚的交代，而嚴重影響廠商的權益。

該電子公司表示，當今執政者不斷向人民強調政府善於溝通，但台南科技工業區相關權責單位，至今仍未給廠商一個合理的交代，實令一心為台灣經濟打拼的企業感到心寒，除期待在林俊憲委員主持公道下，相關主管機關能提出有效且合適的解決辦法，否則不排除提起行政訴訟來捍衛自身權益。

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