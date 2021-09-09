　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南科工區傳疑因行政疏失影響廠商購地權益　企業不排除提訴訟討公道

▲立委林俊憲接獲業者陳情，發函給經濟部工業局，請其調查釐清相關問題與責任，以維護民眾權益。（圖／業者提供，下同）

▲立委林俊憲接獲業者陳情，發函給經濟部工業局，請其調查釐清相關問題與責任，以維護民眾權益。（圖／業者提供，下同）

記者林悅／台南報導

近年政府為促進國內經濟發展，除祭出台商鮭魚返鄉各種政策優惠外，對於本土企業之深耕發展格外重視，但台南科技工業區有業者投訴主管機關，疑因行政疏失，影響廠商購地資格，廠商向立法委員林俊憲陳情，目前由林俊憲召開協調會協調中，廠商表示不排除提起行政訴訟捍衛自身權益。

台南1家電子公司表示，該公司於台南科技工業區成立初期，為支持政府所推動之企業深耕本土政策，自發向台南科技工業區承租土地用於興建及採購廠房設備，無懼當年許多台商為降低成本，謀求利潤大規模出走國外之潮流，堅信大有為政府及熱愛台灣這片土地，義無反顧地長駐台灣17年，其所製造之產品現今外銷全球十餘國，為台灣經濟及貿易創造大量外匯儲備。

該電子公司說，在2020年間工業局突然頒布台南科技工業區內所有工廠建敝率需達30％以上之公文，若業者未於指定日期內達成建蔽率之要求，未來購置土地所需之成本將陡增數倍。惟此政策頒布以後，經濟部工業局南區工業區管理處卻遲遲未依法將公文送達包含該電子公司在內之部分企業，導致許多企業直至政策指定期限將屆之前，才獲悉此事，根本無充分時間反應及準備，直接影響其購地資格，事後向主管機關多次陳情仍未獲適當處置。

▲立委林俊憲接獲業者陳情，發函給經濟部工業局，請其調查釐清相關問題與責任，以維護民眾權益。（圖／業者提供，下同）

據該電子公司蘇總經理表示，經向立法委員林俊憲陳情，林俊憲委員為協助業者與主管機關溝通，曾在6月發文工業局，並於8月10日主持協調會，邀請經濟部工業局呂正華局長列席，南區工業區管理處林怡妏執行長於會議中，亦曾要求科工區服務中心主任王敏誠出示有關政策公文，已如期送達業者之相關證明，然科工區服務中心迄今仍無法提出相關證明，給業者一個合理且清楚的交代，而嚴重影響廠商的權益。

該電子公司表示，當今執政者不斷向人民強調政府善於溝通，但台南科技工業區相關權責單位，至今仍未給廠商一個合理的交代，實令一心為台灣經濟打拼的企業感到心寒，除期待在林俊憲委員主持公道下，相關主管機關能提出有效且合適的解決辦法，否則不排除提起行政訴訟來捍衛自身權益。

「原燒優質原味燒肉商品卡」

►想吃燒肉快存起來！

ET快訊
澎恰恰爆失聯　本人二度發聲了！
絕對想不到！2021TikTok最高收入者是他　狂撈3億
陳柏惟選服數字「爆2處造假」　刪Q怒控：欺騙選民！
「條子鴿中傷普通年輕人」　謝長廷：我要忙別的但維洲可以告他
確診護理師花蓮玩3天！他酸爆推「16158旅行套餐」　網：默
PCR採檢全陰性　新北13校5220人明正式復課
網紅打完2劑BNT「慘中Delta」　7天病況驚呆了
滅絕85年！全球最後一隻「袋狼」生前真面目首度曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

終結「玉山腳下無醫村」　中國附醫遠赴信義鄉啟用遠距門診

中部百貨周年慶開跑　廣三SOGO送6000萬振心禮金

桃園共同管道設備智慧化更新　四大創新措施提升維管效率

黃偉哲赴陸軍航空特戰指揮部勞軍　何啟鎮中將感謝提升官兵士氣

基隆集中施打第二劑AZ疫苗　75歲以上長者15日起開打

好康優惠多！　桃園各農會推出五倍券加碼促銷方案

共同為防疫清零努力　桃園榮服處配合市府開設疫苗接種站

台南科工區傳疑因行政疏失影響廠商購地權益　企業不排除提訴訟討公道

台東長青嘉年華老歌下鄉演唱　24日歡樂登場

雲林幼兒園防疫高度警戒　張麗善：孩子有狀況先不到校

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

恐怖畫面曝！陸陝西暴雨傳災情　5樓民宅瞬間倒塌「3秒鐘化塵土」

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

無尊爆熱戀阿喜！帶媽媽見過她　「摸臉摸大腿」親密互動全被拍

白車國道上「打燈3次後切車道」　駕駛急閃避！車內女兒驚嚇尖叫

野豬騎士來囉！牠大街「逆向狂飆」　直直衝撞逼車...男嚇腿軟：緊酸喔

終結「玉山腳下無醫村」　中國附醫遠赴信義鄉啟用遠距門診

中部百貨周年慶開跑　廣三SOGO送6000萬振心禮金

桃園共同管道設備智慧化更新　四大創新措施提升維管效率

黃偉哲赴陸軍航空特戰指揮部勞軍　何啟鎮中將感謝提升官兵士氣

基隆集中施打第二劑AZ疫苗　75歲以上長者15日起開打

好康優惠多！　桃園各農會推出五倍券加碼促銷方案

共同為防疫清零努力　桃園榮服處配合市府開設疫苗接種站

台南科工區傳疑因行政疏失影響廠商購地權益　企業不排除提訴訟討公道

台東長青嘉年華老歌下鄉演唱　24日歡樂登場

雲林幼兒園防疫高度警戒　張麗善：孩子有狀況先不到校

終結「玉山腳下無醫村」　中國附醫遠赴信義鄉啟用遠距門診

中部百貨周年慶開跑　廣三SOGO送6000萬振心禮金

當兵借手機看選秀　兄弟新秀李家成錯過唱名好嘔

五倍券成本20.85億　洪孟楷：執意發券就浪費「現金入戶少花20億」

辣模失蹤2天鎖密室！袋子套頭「雙手反銬」慘死　離奇真相曝光

一支手機拍出電影大片　realme GT大師版開箱實測

桃園共同管道設備智慧化更新　四大創新措施提升維管效率

劉兆玄接「兩岸企業家峰會」新任理事長　郭台銘、陳瑞隆任副理事長

黃偉哲赴陸軍航空特戰指揮部勞軍　何啟鎮中將感謝提升官兵士氣

澎恰恰致歉「絕不為逃債而輕生」！　澄清對話：私人間情緒性表達

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

地方熱門新聞

板橋千人社區清空！40輛巴士急載送

一年下陷6.5公分！種高粱搶救高鐵

新北至少6校今受波及　2國小停課通知曝光

楊文科邀共議第7都　竹竹苗15人大咖回應

新北宣布：公幼「課後留園」9／9起暫停

中市新小學緊鄰台74線　增設340米隔音牆

嘉市鐵路高架化　史前2500年人類骨骸出土

強颱朝台灣逼近 北水局提前整備

新北女桃園大樓墜地　當場死亡

白牌車載客赴墾丁　途中被稽查下場無敵慘

台南提供65歲以上長者安心服務

高雄女子監獄外役監揭牌　嘉惠南部地區女受刑人

新北爆群聚5校停課！板橋人求全區都停

違規營業遭罰6萬強制扣車前繳清

更多熱門

相關新聞

台南提供65歲以上長者安心服務

台南提供65歲以上長者安心服務

台南市副市長戴謙提醒市民，COVID-19公費疫苗預約平台10日上午10時起開始預約，請符合資格民眾務必前往預約，另外針對符合第八期施打資格，但無法上平台預約的65歲以上長者，市府提供「安心服務」，將從中央撥補疫苗中，安排無法上平台預約的長者以及住宿型機構的被照顧者等，依照撥配量陸續安排接種。

台南首推休閒場域安心旅遊國際認證

台南首推休閒場域安心旅遊國際認證

台南九大防疫措施防堵Delta病毒

台南九大防疫措施防堵Delta病毒

中秋節應景食品抽驗全數過關！

中秋節應景食品抽驗全數過關！

全運會台南市帆船隊大放異彩

全運會台南市帆船隊大放異彩

關鍵字：

台南科工區行政疏失廠商購地

讀者迴響

熱門新聞

獨家／澎恰恰狂發簡訊借錢「2萬都好」　親友嘆：又來了

桃園診所揪Delta下場慘　醫心寒對話曝

璨樹可能登陸！放颱風假機率激增

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！狼狽影片瘋傳

中午截止！第八輪AZ符合資格者快登記　明起預約下週打

他花1100找小姐被嫌「太小」直接勒死

8點檔女星遭爆「說謊下南部陪酒」！

澎恰恰驚傳欠2.4億下落不明！留1句話消失

澎恰恰欠債失聯　許效舜經紀人曝「最後聯繫時間點」　

快訊／五倍券10月8日正式上路　登記方法一次看

板橋千人社區清空！40輛巴士急載送

周末有望放颱風假！璨樹路徑北修

69歲金鐘視帝腦中風「肺部感染」插管…妻求集氣

澎恰恰驚傳失聯！警探訪住家關切

補班日碰上颱風假該怎麼辦？　薪資算法、是否出勤一次看懂

更多

最夯影音

更多
鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」
被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面