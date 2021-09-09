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台南市校園防疫超前部署　九大防疫措施防堵Delta病毒

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情73天+0，台南市社區等大型烤肉活動禁辦，家戶烤肉目前不禁止，但最好改以吃火鍋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南市校園防疫超前部署，提出「防疫措施加強版」九大防疫措施防堵Delta病毒入侵校園。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲說，「防疫措施加強版」提出九大加強防疫措施，包括：「增訂預防性停課」、「增加匡列人員班級停課日數」、「強化防疫稽查密度」、「增加體溫量測次數」、「加強園內清潔及消毒」、「暫停開放部分空間」、「加強園內防疫工作」、「提升自主健康管理」及「依疫情發展滾動修正」等。

教育局指出，因應Delta變異株的傳染力強，為協助各園迅速回應疫情變化，台南市採取更高且即時性的停課標準，若各園察覺有疑似高風險個案，該園可即時向教育局通報並通知家長後，自行決定該班級或全園停課1日；有師生1人被匡列，增訂該班停課2日、全園停課1日；有1人確診，則全園需停課2週。

教育局特別提醒，各園平時就應落實學生自主健康管理，包括師生全面戴口罩、勤洗手、量體溫、落實「師生生病不上班、不入園，在家休息避免外出」。此外在「加強版」防疫措施中特別規定，包括「全園師生早上入園、中午午休後上課前、下午離園前各量1次體溫」；「各班每日清消3次、全園每週大清消1次，班級共用空間及物品，交換使用時應立即清消」；「戶外遊具及有接觸傳染風險之設施暫停使用」；及「加強園內防疫工作：禁止跨班活動、停辦戶外教學、空調環境對角開窗15公分、配膳人員加戴防護面罩及手套」。

教育局表示，南市幼兒園教職員工第一劑疫苗施打率已達96％，籲請尚未施打人員仍應踴躍接種，也希望中央能速儘提供第二劑疫苗，優先強化幼兒園防疫保護力。另外，教育局也要求「教職員工施打第一劑且滿14日者，如有身體不適症狀，除當日應停止到園上班外，如有COVID-19的典型症狀也應進行自主快篩，並於上班前出示陰性證明」。

關於稽查措施，教育局表示，目前補助各園防疫經費475萬餘元已到位，教育局會加強對各園的防疫稽查密度，針對幼童車超載或班級師生比不符且情節重大者，一律公布園名、負責人姓名及罰鍰。目前已將教職員工疫苗施打率未達8成及容留量較低之幼兒園列為稽查重點，截至9月6日已到園稽查27園，查檢結果全數通過。

台南市生局指出，為落實大專校院110學年度開學後各項教學及活動等防疫工作，確保教職員工生健康，教育部於7日公布「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，包括實體授課應遵守室內維持安全社交距離（2.25平方米/人）且人數上限80人，採固定座位、固定成員方式進行，並落實實聯制，上課時師生應全程佩戴口罩且落實手部消毒，上課期間禁止飲食，教室應保持通風良好及定時清消等原則，並針對集會活動、體育、游泳、實習課程、招生考試、校園餐飲、宿舍等另有規範（詳細內容可上教育部網站查詢 https://reurl.cc/r1lZd1）。

若大專校院校內如出現通報或疑似個案，應盡快整理調閱個案相關活動紀錄，詢問活動細節(如加退選跑班情況及課後活動)，並通報地方衛生機關，以及教育部校安通報，疑似病例則轉送就醫。如出現確診個案，1例確診時該師生所修授課程停課，2例以上確診時該校（區）均停課；同時校方須提供個案活動紀錄資料，並配合疫情調查，以及通報教育部、校內環境消毒、啟動安心就學措施，如被匡列為密切接觸者應進行居家隔離及採檢。

台南市本國學生、境外生（校外賃居、依附在台親友）如無須居家隔離者可自行返家，如須居家隔離請依中央流行疫情指揮中心頒布之交通運送規格返家隔離；境外生（未校外賃居、未依附在台親友）如無須居家隔離者可入住安居宿舍，如須居家隔離者，則須入住隔離宿舍。停課情形應視實際疫調情形依中央流行疫情指揮中心公布之指示做適當調整，並視疫情調查結果，評估決定實施停課措施（如停課天數、對象）。

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