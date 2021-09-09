台南首推休閒場域安心旅遊國際認證　黃偉哲：防疫FUN心遊台南

▲台南市長黃偉哲大力推動觀光場域安心旅遊國際認證，要讓民眾在防疫之於也能放心遊台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

後疫情時代來臨，「安全」躍升為旅遊目的地的重要指標，為使台南市觀光旅遊業之防疫品質與國際接軌，台南市長黃偉哲大力推動觀光場域安心旅遊國際認證，要讓民眾在防疫之於也能放心遊台南。

台南市長黃偉哲表示，為讓遊客在防疫期間來台南放心旅遊，台南市政府制訂「5安心尚放心」計畫，分別為「食宿遊購行防疫五心」以及「落實安心防疫作為」兩面向。「食宿遊購行防疫五心」為「食在安心、住宿貼心、遊玩開心、購物暖心及行很放心」；「落實安心防疫作為」則是「從業人員健康管理、從業人員衛生行為、場所環境清潔消毒、民眾防疫措施管理及場所出現確診者應變措施」。

為提升台南市安心旅遊環境，台南市觀光旅遊局推出「台南市觀光營運業安全旅遊戳記認證計畫」，特別針對台南市風景園區、休閒農場、觀光遊樂、觀光工廠、博物館及觀光巴士等觀光營運業，協助進行該項國際性戳記認證，輔導相關業者以符合WTTC之準則內容加入安全接待服務鏈，期藉由此安全旅遊服務鏈之建置，提供旅客安全安心的旅遊環境，彰顯台南城市品牌，進而提升台南觀光競爭力。

透過戳記認證之審核，未來台南市觀旅局將擇期辦理公開授證儀式，宣傳取得授證業者因應新冠肺炎防範之服務品質，確保台南市觀光旅遊安心保證，展現台南市觀光營運業者為迎接後疫情時代做好準備，以國際等級之競爭力，歡迎國內外旅客到台南觀光。

觀旅局長郭貞慧說，台南市政府制訂的「5安心尚放心」計畫，包含食宿遊購行防疫五心」及「落實安心防疫作為」兩面向，提升台南安心旅遊環境。另外更推動「台南市觀光營運業安全旅遊戳記認證計畫」，針對台南市風景園區、休閒農場、觀光遊樂、觀光工廠、博物館及觀光巴士等觀光營運業，協助進行該國際性戳記認證，輔導相關業者，以符合世界旅遊觀光協會（WTTC）之準則內容，加入安全接待服務鏈。微解封後，觀光局也協調業者恢復營運，推動「安心餐廳」、「安心旅宿」、「安心內用」及「安心景區」標章認證，打造台南成為一個安心旅遊的城市。

觀旅局指出，在今年5月全國疫情警戒升級第三級後，該局透過跨局處合作推動紓困振興方案，已有具體成果展現，而在微解封後，該局亦協調業者恢復營運，推動「安心餐廳」、「安心旅宿」、「安心內用」及「安心景區」標章認證，亟力打造台南成為一個安心旅遊的城市。

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