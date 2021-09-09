女工讀生遭老闆熊抱　父兄提案「3選1」...他簽下反悔下場曝

▲手搖飲老闆被控性騷擾工讀生，反控對方親友恐嚇他「砸店、賠錢、報警」3選1。（示意圖／Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

在台北市經營手搖飲店的蕭姓男子，9月間某天關店後，突然熊抱20多歲女工讀生，被害人推開蕭男回家告狀，隔天被害人的父兄親友到店裡看了監視畫面後，要蕭男從「砸店、賠錢、報警」3選1，蕭男簽下賠償10萬元和解書卻反悔提告恐嚇，台北地檢署認為蕭男未受脅迫，9日處分不起訴工讀生親友6人，另依性騷擾罪起訴蕭男。

蕭男租下1樓店面經營手搖飲料店，店面後方就是自己住處，再往裡面走則是平常用來煮珍珠備料的廚房區，事發當晚，和蕭男同住的女友有事不回家，蕭男就和上晚班的被害人打烊關門後，在廚房區座下閒聊，蕭男突然覺得有機會和被害人有進一步發展，上前傾身熊抱坐在椅子上的被害人。

被害人當場推開蕭男，回家訴說遭遇，隔天父親、兄長和幾個親友衝到蕭男店裡質問，蕭男拿出店內監視器畫面讓被害人親友觀看後，被害人親友氣炸開出3個解決方案，要蕭男選擇「砸店、賠錢、報警」3選1，蕭男當場簽下和解書。

事後蕭男不願依約條件賠償10萬元，控告被害人親友涉嫌恐嚇逼簽和解書，但檢察官調查，蕭男當時還可自己走到店面拿紙、筆，再回到廚房區與等候的被害人親友簽和解書，看不出有遭脅迫、妨害自由等情形，因此處分不起訴被害人親友6人，另外再根據監視畫面起訴蕭男涉嫌性騷擾。

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