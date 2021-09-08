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社會 社會焦點 保障人權

三總牙醫詐保不只百萬　偷開診所至少10年撈千萬…病患一句話揭內幕

▲▼三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益聲押。（圖／記者游宗樺攝）

▲三總牙醫李宗益涉違法兼差詐健保撈千萬元，因有滅證勾串之虞被法院裁定羈押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

三總牙醫李宗益涉嫌詐領健保費案有最近發展，原本李被懷疑在外冒名兼差詐健保上百萬元，專案小組鴨子划水調查發現，李未經報准兼差至少10年，還進而頂下牙科診所當幕後老闆，賺進至少千萬元，因他在檢調搜索時百般抗拒阻撓，且有利誘證人勾串之虞，台北地院8日下午依加重詐欺、偽造文書等罪嫌，裁定將他收押禁見。

▲▼牙醫師妻子張嘉倫100萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲李宗益的妻子張嘉倫接受偵訊後被檢察官諭令100萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，這起牙醫詐保案起源於有民眾在私人牙科診所發現，看診醫師長得很像在三總遇到過的主治醫師李宗益，但是診療單上寫的醫師名字不同，因而心生懷疑，檢調獲報後，低調追查，發現李已長期在外兼差多年。

由於三軍總醫院醫師屬於公務員，在外兼差必須報備核准，但李宗益卻從至少10年前開始，私自到台北市富錦診所冒名看診，因為長年累積賺了不少錢，所以當聽到富錦診所負責人有意收攤，進而大膽決定承接經營，用其他人頭當負責人，自己和老婆當起幕後老闆。

▲▼診所牙醫師林伯勳100萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲富錦診所牙醫師林伯勳也被檢察官諭令100萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

根據檢調初步調查，李宗益光是固定到診所冒名看診，詐領的健保補助就超過百萬元，若是再往前計算診所營業收入，累計違法兼差賺了至少上千萬元，專案人員蒐證告一段落後，特地選在7日李宗益在診所看診時間，確認李已著手為病患進行診療時進入展開搜索。

但是李宗益對搜索行動十分不配合，阻撓檢調取得診所內的病患看診紀錄以及相關事證，而且他和許多診所病患有長期醫病關係，常私下聯繫，可能以個人經濟能力去利誘證人，檢察官陳照世偵訊後，以李宗益涉加重詐欺、偽造文書等罪嫌重大，有滅證、勾串之虞聲請羈押禁見，8日下午獲法院裁准。

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