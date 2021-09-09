捷運站尾隨短裙妹上扶梯　半小時4次！科技男辯：在找手機訊號

▲桃園吳姓男子在台北捷運古亭站逗留超過半小時，涉嫌尾隨至少4名短群女上扶梯偷拍。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

桃園吳姓男子日前開車到台北市，進入捷運古亭站一待就是半小時，卻始終沒上車，1名短裙女學生上扶梯時遭吳男偷拍，事後報警循線逮人，台北地檢署勘驗監視畫面，發現吳男至少4次跟著不同的短裙妹上扶梯，吳男卻辯稱自己是外地人，一直上下是為了尋找網路訊號，檢察官不採信他的狡辯，9日依妨害密罪嫌起訴。

44歲吳姓男子在科技公司上班，早在2019年5月間，就曾一大早從桃園大溪搭乘719號公車往土城方向時，趁隔壁座女子熟睡時，偷摸人家的胸部，被新北地院依性騷擾罪判處拘役40天，得易科罰金4萬元。

▲吳男辯稱一直搭手扶梯上上下下，是為了尋找手機訊號。（示意圖／記者劉昌松攝）

這次偷拍事件，他改成自己開車從桃園北上，然後晃進捷運古亭站內，逗留了超過半小時，卻始終沒有上車，只是不斷低頭看著手機，然後搭著手扶梯上上下下多趟，有1名女學生搭手扶梯時，感覺裙子被人碰了一下，回頭就看到吳男跟在身後，因為吳男看來不好惹，女學生隱忍到出站後才報警。

吳男到案解釋，他當天是要去上1名師大聲樂家的課，可能耳機不小心勾到被害人的裙子，否認偷拍，雖然吳男手機內查無女性隱私畫面檔案，但檢察官勘驗監視畫面，發現吳男每次上扶梯時，都是跟在穿著短裙的女性後面，前後至少4次，顯然在尋找偷拍目標，吳男辯稱因為要忙公事，在捷運站內找網路訊號，檢察官不採信他的說詞，依妨害秘密罪嫌起訴。

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