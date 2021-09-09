汐止怪阿姨騷擾下課學童罵家長 　嗆警「蔡英文住我樓上」

▲新北市汐止區忠孝東路出現一名會朝下課學童揮舞手中物品、造成學童驚嚇的怪阿姨、警方將她勸離並將加強巡邏保護學童安全。（圖／翻攝臉書社團）

記者張君豪／新北報導

7日下午16時45分、新北市汐止區忠孝東路269號前發生一起怪阿姨對下課學童做出怪異挑釁動作案件！嚇到學童家長po網求助，也引發轄區警員到場維安，被騷擾的家長表示，接小孩下課，一名中年婦人躲在該處柱子旁，鎖定經過的年幼小孩。

該名怪阿姨騷擾學童方法是：拿出手上錢包在小孩眼前揮動，並挑釁小孩；被害人母親指出：「兒子告訴他不喜歡、不要這樣，他還是一直這樣做」、「我報警他跑來跟我叫囂、甚至情緒失控罵髒話！」，汐止警方獲報趕赴現場保護學童母女離開。

汐止警方表示：獲報上述地點一婦人對學童做怪異舉動，汐止所巡邏員警馬上到場處理；陳姓女子（46歲）供稱，她認為學童阻礙她去路，才會以錢包在該學童面前揮動，無惡意騷擾意圖。

但警方發現陳女談話內容詞不達意、胡言亂語，警員在場防止衝突發生，陳女居然嗆聲，「蔡英文住我家樓上，你們（警員）為何敢保護她和小孩！」警方懷疑她疑似精神狀況不良。

警方說：因報案人暫不提告，員警事後聯繫陳女家屬到場、勸誡務必約束家人行為，以免騷擾一班民眾，汐止警分局將加強該路段巡邏，維護學童及接送學童家長安全。

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