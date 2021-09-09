酒駕男撞死機車騎士竟落跑！1個多小時後自首　一關鍵獲判緩刑

▲酒駕撞死機車騎士肇逃，1個多小時後自首又與家屬和解獲判緩刑 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

李姓男子到ktv店k歌飲酒後駕車撞死機車騎士後逃逸，但於案發後1個多小時後主動到派出所自首，警方訊後依不能安全駕駛致死罪、肇逃等罪送辦，檢方起訴；屏東地院審理，認為李男犯後符合自首條件並有悔意，且與家屬達成和解，家屬也表達不願追究其刑責，判處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育4場次。

判決書說，李姓男子於去年年5月26日1時至5時，在屏東一家ktv店喝酒，6時駕車從屏東市光復路由東往西方向行駛，至光復路與大同路路口時，擦撞黃姓機車騎士，因衝擊力猛烈，黃男被撞飛，機車零件四散，李男竟未下車查看協助傷者送醫，加速逃離現場，受到重創的黃男送醫後仍宣告不治。

李男事後自知法網難逃，1個多小時後主動到派出所自首，酒測值0.61毫克，警方發現他駕照已被吊銷，還酒駕上路，撞到騎士後心虛逃逸，未及時將傷者送醫，依酒駕肇逃致人於死等罪送辦。

屏東地院審理，認為李男符合自首要件，依法減輕其刑，由於他事後積極與被害人家屬取得和解，家屬也表示不願再追究其刑事責任，法官判處他2年有期徒刑，緩刑5年。

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