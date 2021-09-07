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社會 社會焦點 保障人權

「駕駛座離地219公分」擦撞轎車沒停　駕駛4關鍵逆轉無罪

記者黃翊婷／綜合報導

劉姓聯結車駕駛去年4月行經國道一號新竹路段時，因切換車道未保持安全距離，擦撞洪姓男子的轎車，事後挨告肇事逃逸，一審被判處6月有期徒刑。不過，全案上訴至高等法院，合議庭認為，劉男的駕駛座離地大約219公分，可能因為視覺死角無法看見發生事故，加上另外3點關鍵，最終改判他無罪，全案仍可上訴。

▲▼卡車和轎車。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲劉男切換車道時沒有注意到洪男的車，因而發生擦撞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

判決書中提到，劉男2020年4月18日下午1時05分左右，駕駛營業用聯結車行經國道一號南下新竹路段，卻因為變換車道未保持安全距離，切換至外車道時，右前車頭擦撞到洪男的轎車左後方，導致轎車失控偏向左側，經過聯結車前方再撞向內側護欄，打轉一圈後才停下，但劉男並未停下，反而逕行駕車離去。

一審被依肇事逃逸罪判處6個月刑期的劉男不滿提出上訴，他辯解，當下真的不知道有發生碰撞，要從中線切到外線時有打方向燈、看後照鏡，確認沒車才切出，「我的車頭前面有一個鏡頭可以照前方的小死角，但車速快的話會來不及看。我的車頭很高，在我變換車道時，沒有看見告訴人的車，也沒有感覺到我的車有發生碰撞，或聽到碰撞的聲音。」

劉男接著說，自己是無期徒刑的假釋犯，假釋已經快9年半，如果知道擦撞到洪男的車，「高速公路監視器那麼多，而且我的車子有保全險的情況下，我沒有必要拿我的刑期開玩笑而冒險逃逸。」

▲▼監獄。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲洪男若是真的肇逃，有可能會被撤銷假釋再入監。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

對此，高等法院合議庭勘驗洪男的行車紀錄器錄影光碟，有聽到兩車擦撞所發出的撞擊聲，但在劉男的行車紀錄器錄影中，在車禍發生前後均只聽見車輛行進的聲音，未聽見車輛碰撞聲，畫面也沒有明顯震動，顯然車身當下並無劇烈震動。

再者，合議庭指出，劉男駕駛的聯結車車高329公分，駕駛座大約為在離地三分之二高的地方，亦即離地大約219公分，當右前保險桿與洪男車輛左後方發生擦撞之時，有可能因為座位離地過高，導致視覺死角而無法目睹擦撞的發生。

最後合議庭再提出2點解釋，劉男若在假釋期間故意再犯罪，可能遭撤銷假釋再入監服無期徒刑，另外他又有高額保險可供支應車禍賠償，實在難認他會心存僥倖選擇肇事逃逸，加上沒有足以證明肇逃的鐵證，最終改判無罪，全案仍可上訴。

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