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社會 社會焦點 保障人權

酒駕男嚇到挫賽！拒檢飛車逃警狂開8罰單　落網急喊：我拉屎了

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市一名王姓男子9日凌晨騎車在鹽埕區閒晃，警方見他可疑，準備攔檢盤查，但他四處竄逃還撞到流浪貓，最後被線上警網圍捕，他嚇地對警方說：「我挫屎了！」經施以酒測，測得0.47，被依公共危險罪偵辦，另警方再開他8張罰單，總計得上繳1萬8000元。

▲▼王姓男子四處竄逃。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲王姓男子被壓制在地，嚇地告訴員警：「我拉屎了！」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼王姓男子四處竄逃。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼王姓男子騎車四處竄逃，警方大喊要他快停車。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼王姓男子四處竄逃。（圖／記者許宥孺翻攝）

40歲王姓男子是酒駕累犯，9日凌晨1點30分，他騎乘機車行經五福四路，見到巡邏警車經過，他立即關閉車燈並鑽進巷口，行跡怪異引來警方懷疑，立即通報線上警網攔截圍捕。

王姓男子拒絕停車受檢，他騎車四處竄逃狂違規，不僅逆向行駛、紅燈右轉等，途中還撞到流浪貓，最後不敵優勢警力，被壓制在地，但員警突然聞到怪味，他才坦承：「我拉屎了！」

▲▼ 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼王姓男子被壓制在地，嚇地告訴員警：「我拉屎了！」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許宥孺翻攝）

現場對王姓男子施以酒測，酒測值0.47已超標，警方將依公共危險罪現行犯帶回派出所，但王姓男子聽後，又嚇到再次拉屎。他擔心弄髒警車，便主動要求步行走到派出所，員警考量圍捕地點就在派出所後方，因此答應陪同走回派出所。

全案依公共危險罪偵辦移送，此外，警方針對王姓男子逃竄期間違規行為，共開立無照駕駛、紅燈右轉、逆向行駛及危險駕駛等8張罰單，總計得上繳國庫1萬8000元。

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