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麻吉被砍命危！他攜衝鋒槍搭高鐵北上　仇家住處「整棟成蜂窩」

▲李姓男子於2016年間從友人處取得美製衝鋒槍、子彈63發，去年8月間為友人出氣，持槍彈搭高鐵北上桃園向空屋掃射後，持槍彈向警方自首。（示意圖／視覺中國CFP）

▲李姓男子於2016年間從友人處取得美製衝鋒槍、子彈63發，去年8月間為友人出氣，持槍彈搭高鐵北上桃園向空屋掃射後，持槍彈向警方自首。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

李姓男子2016年間從綽號「邱哥」友人處獲得美製Quarter Circle10廠制式槍與子彈一批，去年8月間獲知林姓友人遭砍傷，憤而持槍彈搭高鐵北上桃園，當日凌晨持槍到附近一處空屋瘋狂掃射多達62發子彈，所幸當時屋內並無人，李逞凶後隨即到附近派出所繳械自首；桃園地院審理時以李長期持有火力強大槍枝、危害治安甚大，念其事後自首予以減刑，審結依違反槍砲彈藥罪判處2年2月有期徒刑，併科80萬元罰金，本案還可上訴。

檢警調查，設籍台南市的李姓男子在2016年某日，由綽號「邱哥」的林姓男子交付其美製Quarter Circle10廠製造口徑9 X 19mm制式衝鋒槍、制式子彈63發，李持有後長達4年間藏放在台南住家。

去年8月19日，李得知林姓友人因與人發生糾紛，林憤而前往某畫廊砸車時遭人砍傷送醫在加護病房急救，李持槍、彈從台南搭高鐵北上桃園，轉乘計程車入住桃園火車站某酒店，翌日凌晨2時許駕駛租賃轎車，跑到對方住處，手持衝鋒槍朝1至3樓瘋狂掃射62發子彈，導致1樓鐵捲門、天花板、牆面與玻璃門慘遭子彈射穿，所幸當時屋內無人，沒有人受傷。

李男發洩後遂於凌晨4時許，到桃園警分局青溪派出所自首，報繳作案用之衝鋒槍與1個彈匣給警方，警方趕抵現場拾獲地上共計62發彈殼、2個空彈匣等證物，李男繳交衝鋒槍彈匣內還留有1發子彈。

桃園地院法官認為，李持有制式衝鋒槍、子彈長達4年，衝鋒槍、子彈殺傷力與火力均極為強大，竟還持槍搭乘高鐵北上桃園，持槍掃射62發子彈洩恨，當時雖無人在建物內，但對於社會治安與公眾安寧秩序危害甚大；法官審酌李男於犯罪被發覺前主動向警方自首，報繳作案用槍彈，應依槍砲彈藥刀械管制條例減輕其刑，審結依槍砲彈藥刀械管制條例判處李男2年2月有期徒刑、併科罰金80萬元，罰金如易服勞役，以3千元折算1日，本案還可上訴。

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