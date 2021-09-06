母載兒遭大貨車逆撞1死1傷　駕駛「無照+多次酒駕」下場曝

▲潘男無照駕駛大貨車，右轉彎逆向撞上等紅燈的母子，造成1死1傷。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

黃姓女子騎機車載國二兒子在路口停等紅燈，遭男子潘清海駕駛的大貨車右轉跨越車道，迎面撞上，造成1死1傷。台中高分院審結，發現潘男駕照早被註銷，還曾撞死人遭判刑及多次酒駕、無照駕駛，明知故犯，依無駕駛執照駕車過失致人死亡，處有期徒刑2年。仍全案可上訴。

判決書指出，2020年3月25日晚間6點多，黃姓女子騎機車載就讀國中二年級的兒子要回家，在大里、太平交界的新仁路、永豐路口停等紅燈。57歲男子潘清海駕駛大貨車走新仁路要右轉永豐路時，竟然橫跨對向車道，直接撞上黃女機車。母子倆整個捲入貨車底部，黃女傷重送醫不治，其兒子則輕傷。警方酒測排除潘男酒駕，卻發現他的駕照早已被註銷，依過失致死罪嫌送辦。

▲▼路過的女學生目睹車禍，整個嚇傻。（圖／民眾提供）

路口監視器也錄下車禍過程，畫面中，潘男轉彎時穿越雙黃線，明顯跨越對向車道，黃女見到大車迎面而來，想要後退卻已來不及，與兒子2人連同機車遭貨車撞擊再被捲入前輪底部，一旁目擊學生整個嚇傻。

潘男雖承認當時有撞上黃姓母子的機車，導致一死一傷，但辯稱不知道駕照遭註銷。其辯護律師也說，被告沒收到裁決所通知，不知道駕照被吊銷。檢察官用逾期審驗去論證，被告明知駕照被吊銷，請求加重其刑並不合理。

法官調閱相關資料，發現潘男的職業大貨車駕照在2015年底因逾期審驗超過1年，未依規定辦理審驗，已逕行註銷；潘男又因為酒駕，在2016年7月受執行酒駕逕註1年處分，直到事發當天仍未重新考領，可知事發當時屬無照駕駛。潘男身為職業駕駛，對於駕照考領、審驗及是否註銷等規定，一定比一般人了解。

法官認為，潘男在1991年就因開車撞死人，遭依業務過失致死罪判刑並給予緩刑；2014年酒駕被逮，檢察官給予緩起訴，之後又有多次酒駕及無照駕駛等交通違規紀錄。潘男因本案犯行致人傷亡，所生危害重大，到現在卻未見有何積極洽談和解、尋求諒解及賠償損害之舉。原審疏漏潘男無照駕車部分，撤銷原判決，改判2年。

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