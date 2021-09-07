疑被罵「看門狗」莽男持刀殺鄰居夫婦　獲自首減刑判刑22年定讞

▲陳男殺害鄰居夫婦，一死一傷，判刑22年定讞。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台南市新營區陳姓男子與鄰居陳姓夫妻長期相處不睦，去年7月間，雙方又因細故爭吵，陳男疑似聽到對方影射母親是「看門狗」，憤而持刀殺害陳姓夫妻，造成一死一傷的慘劇。陳男犯後騎機車到派出所自首，法院認定他符合減刑要件，一二審均判刑22年。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

判決指出，陳男（57歲）的母親與被害的鄰居陳姓夫妻有土地糾紛，雙方長期相處不睦，時有爭吵，經常相互辱罵。案發於去年7月3日晚間，當時陳男騎腳踏車返家，遇到鄰居夫妻，再起口角，陳男疑不滿母親遭對方辱罵「看門狗」，憤而從口袋中取出摺疊刀，刺殺對方丈夫。丈夫傷重不治死亡，他的妻子蕭女想逃離現場，也被陳男持刀刺殺，傷重送醫。

陳男犯案後，回家向母親坦承「我殺人」，因衣服都是血跡，換掉上衣後，騎媽媽的機車到友人處借衣服穿，再到新營民治派出所自首。至於警方獲報到場處理時，受重傷的蕭女意識模糊無法清楚闡述，警方詢問死者胞弟凶手是誰？也未能詳細指出行凶者。而陳男於當晚8時18分騎乘機車自行至派出所，檢方聲押獲准，依照殺人等罪嫌提起公訴。

法院審理時，陳男坦承犯罪，法院最後認定陳男犯下「殺人」、「殺人未遂」2最，考量他除了造成鄰居驟逝及鄰居妻子受有傷害，使家屬蒙受身心重大打擊，不宜輕縱；再考量他犯後自首坦承犯行，當庭向鄰居妻子表示道歉，另外也先籌得100萬元作為部分的彌補，但不被家屬接受，迄未能賠償她損害或獲得宥恕，因此一二審均將他判刑22年。全案再上訴第三審，最高法院7日駁回上訴定讞。