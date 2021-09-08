謝長廷秀證據打臉　怒斥條子鴿：說謊的騙子哥！　

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

退休警察「條子鴿」酈俊睿日前在臉書影射曾因對駐日代表謝長廷兒子開立交通罰單，遭嗆聲甚至被懲處，但隨即遭到各方打臉。對此，謝長廷8日表示，種種證據指出一切都是編造謊言，「也謝謝許多網友仗義執言，目前已經恢復情緒在拚公務。」

謝長廷指出，條子鴿說警察勇敢開罰單，卻遭權力者施壓記二次申誡，因為媒體和網路都認為是講自己和謝維洲，「我在臉書呼籲他提出證據，但事隔48小時，他只回應說沒有影射我，但未能提出任何證據，證明其説為真。」

謝長廷表示，條子鴿的指控引發社會高度關注，臉書文章觸及人數130萬餘人，留言更有幾千則，大部分是鼓勵和支持追究真相，有些留言仗義直言，真情流露，令自己感動不已，「這兩三天，有很多我不認識的朋友挺身聲援、譴責不負責任的中傷行為，我真的感謝他們所做的善事。」

謝長廷表示，這件事的是非已清楚，台北市警察局在答覆民意代表的詢問時，以書面證實，「條子鴿」在自己擔任行政院長期間（2005.2～2006.1），並不在台北市警界服務，也不可能開單。他也沒有因為「態度不佳」被記過申誡，一切都是編造謊言，有證據可憑。

謝長廷指出，他為了增加謊言的可信度，不惜虛構副分局長為討好上級而申誡處分他，還把警察局督察組長也扯進來，為他背書説申誡是謝施壓的結果，毀損警界形象，惡劣至極。少數民代和學者同情他並在網路上附和其說，「好在有更多人不輕易隨之起舞，甚至要求其現身說明或提證據，沒有比這個更令人喜悅的事了。」

謝長廷表示，看到很多網友說父子情深很感動，這點倒是讓自己很慚愧，30多年父子關係切斷，淚水早就流乾，「但一隻成年獅子把幼獅推到曠野，是期待他茁壯有生存能力，不是要狼來咬死牠，守護年輕生命，也是動物都會做的本能而已。」

對於條子鴿的指控，謝長廷指出，基本上這還是個人的私事，很抱歉浪費大家的時間，昨天就情緒恢復正常在拼公務。除了例行公務外，9月8日是舊金山和約簽署70年紀念日，這個和約對台灣的命運影響重大，所以查得資料比較多，「畢竟台灣人對這個和約的關注，應該比對一個說謊的騙子哥的話題還重視！」

▼台北市警局、空軍司令部回復條子鴿事件。（圖／翻攝謝長廷臉書）

