謝維洲前助理不忍了！　嗆條子鴿道歉別當「唬爛哥」

▲曾任謝維洲助理的張一元7日深夜在臉書發文聲援，並質疑條子哥是唬爛哥。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

針對日前退警作家條子鴿影射前行政院長謝長廷兒子謝維洲曾經闖紅燈、並嗆「你知道我父親是誰嗎？」條子鴿不理逕行舉發，隔天卻遭副分局長以態度不佳記申誡，引發連日爭議；謝維洲擔任台北市議員、曾任其助理的張一元，7日深夜在臉書PO文力挺謝，「我是謝維洲第一位助理，雖然只有短短幾個月，我們常有不同意見和摩擦、甚至不開心結束，但這樣的抹黑實在太超過了！」

張一元透過臉書PO文指出，他是謝維洲從政生涯的第一位助理，表示謝私下為人相當低調，甚至有點壓抑，「待人接物非常羞澀，單純的他從政其實非常辛苦。」

「謝被其他人中傷，他總是不回應、總是讓身邊的人為他空著急」、「也是因為這樣子低調的性格！一直以來，他的代步工具都是她母親留給他的一台舊款馬自達6車型！外觀保桿還有點破舊的那種， 重點他還捨不得去修。」

「他開車不喜歡假他人之手，他習慣自己慢慢開，連我曾經載他停紅燈不小心壓線，都會感到不自在」、「這樣子的人可以說開名車闖紅燈、嗆警察？我可以打包票，他不敢，這也絕對不會是他會做的事！」

張一元最後呼籲條子鴿，如果拿不出證據，請出面道歉，甚至認為，條子鴿擔任新黨市議員侯漢廷服務處副主任，「別為了你『新黨』的主人、假裝無黨無派，當一個唬爛哥，拖垮全國警務人員清譽。」

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