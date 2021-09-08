條子鴿轉任「議員助理」曾怒飆分局　警私下嘆：好大官威

▲條子鴿轉任議員助理，不滿警方未將處理後續告知同事，竟要分局高層到服務處報告。（圖／翻攝台東縣警局臉書）

記者邱中岳／台北報導

退休警員「條子鴿」連日來成為媒體焦點，他從警經歷、出版的書內容涉嫌造假、妻子在警界服務等陸續遭起底，此外，警界人士透露，他在擔任議員助理期間，利用職權修理派出所，警員私下感嘆「好大的官威」。

酈姓警員在2020年12月申請退休，後除了出書參加各種節目訪談，也在北市議員侯漢廷的服務處擔任副主任一職，但卻遭爆料，他以前擔任警察卻不懂得體諒自己同事，反而對派出所頤指氣使。

警界友人私下表示，條子鴿從警員退休變議員助理後，有一次陪同民眾跑到派出所報案，但因派出所沒有衛生紙提供給民眾，條子鴿當場暴怒，認為警察不給面子，除了對分局長官發飆，甚至還打到北市警局找總局高層投訴。

▲條子鴿同事在吃飯發現外面有街友，但處理警員後續「沒有回報」，酈也要分局高層給交代說明。（圖／翻攝誠品eslite）

據悉，酈男在擔任議員服務處助理期間，因服務處同事在吃飯，發現餐廳門口有遊民，認為有礙社區空間觀瞻，且又影響店家做生意，所以請轄區派出所前來處理，酈的同事也送上名片表明身份，卻因警員處理後「沒有回報」，酈的同事認為不受尊重。

酈獲悉此狀況後，打電話到派出所，要求所內長官帶著警員等人到服務處辦公室「說明」，警員事後向分局高層解釋來龍去脈，並說明當時處置情況，最後分局高層出面緩頰，才讓酈罷手。由於酈是議員服務處副主任，也讓許多警員敢怒不敢言。

有警員指出，議員本來就為民服務，可能是希望分局能夠研議如何處置後續遊民問題，就被人挾怨報復影射，但也有人持另一面看法，認為酈現在在議員服務處，有議員「罩著」，所以就開始對以前得罪他的人進行報復。

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