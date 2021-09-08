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社會 社會焦點 保障人權

她哽咽到警局舉報條子鴿「造謠影響社會安寧」　籲侯漢廷出面

記者黃宥寧／台北報導

酈姓退休警察「條子鴿」日前在臉書發文指控，曾攔查時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，遭嗆「你知道我爸是誰嗎？」甚至為此吞下2支申誡，民進黨立委莊瑞雄北辦執行長林延鳳8日赴士林分局，對條子鴿舉報違反社會秩序法，呼籲條子鴿提出證據，是因「態度不佳」才遭記申誡2支，否則就是散布不實謠言，已影響公共安寧。

▲▼林延鳳到士林分局對條子鴿舉發社會秩序法。（圖／記者黃宥寧攝）

▲民進黨立委莊瑞雄北辦執行長林延鳳，今早赴士林分局對酈姓退休警察作家「條子鴿」舉報社會秩序法。（圖／記者黃宥寧攝）

「條子鴿」臉書粉絲專頁聲稱他所寫的作品、全是在分享自己曾經歷過的事情，沒有說謊也沒有杜撰，他甚至強調，先前所發的文章並沒有影射在日本的謝先生有進行關說，提告是謝的權利，他問心無愧。

▼林延鳳到士林分局對條子鴿舉報社會秩序法。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼林延鳳到士林分局對條子鴿舉發社會秩序法。（圖／記者黃宥寧攝）

林延鳳向媒體表示，條子鴿指遭記2支申誡，經他們團隊查證結果，條子鴿所寫的都是捏造出來的，甚至從9月5日事發後，條子鴿本人也無法提出有力證據，來證實自己寫的內容是真實的，林鳳延認為，台灣的社會安寧就因條子鴿「不實」文章產生波動，並呼籲條子鴿本人若所言屬實，那應該要提出有力證據，若沒有請出來道歉，由於條子鴿目前是台北市議員侯漢廷的辦公室擔任副主任，林延鳳也對侯漢廷喊話「無法免責」應該也要出面說明。

▼林延鳳向市警局調閱條子鴿服務期間是否有因態度不佳遭記申誡。（圖／林延鳳臉書）

▲▼林延鳳請市議員協助調閱警察局資料，證明條子鴿說謊。（圖／林延鳳臉書）

她秀出請託北市議員幫忙向市警局調閱條子鴿「從警期間是否曾因態度不佳，被記2支申誡」，市警局則正式回：「2007年在北市任職之後，期間並沒有因態度不佳之事由受懲處的紀錄」。

林質疑，謝長廷在民國2005年2月到2006年1月擔任行政院長，但條子鴿秀出自己民國2006、2007年的嘉獎懲處紀錄，上頭顯示「申誡0次」，顯然與他發的文「曾攔下闖紅燈的賓士，還對駕駛開罰單，事後接到副分局長電話「你不知道他爸是行政院院長啊」，不符，甚至也認為他已不是現任員警，如何取得嘉講懲處資料？對此林表示會向市警局提出這樣的質疑，也希望能好好進行調查。

林拿出LINE對話表示，昨晚11時許有基層警員看不下去，爆料條子鴿是2010年遭記2支申誡，她解釋當時的行政院長根本不是謝長廷，則是吳敦義，對於基層員警爆料的「2支申誡」是什麼原因也請北市警局查明。

▼林延鳳到士林分局對條子鴿舉報社會秩序法。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼林延鳳到士林分局對條子鴿舉發社會秩序法。（圖／記者黃宥寧攝）

最後，林延鳳提到自己大學畢業就擔任謝長廷大使辦公室秘書，後來謝維洲擔任議員，也擔任他的助理。她認為「對的事情就是對的，沒有模糊空間，何況謝大使擔任政治人物一輩子以來，都是為台灣做事」，她也哽咽回憶當時謝長廷在高雄當市長時，謝維洲才22歲，在她印象中就是非常單純心地善良的大男孩；她哽咽說，謝維洲2018年9合1選舉敗選後，因不適應政壇生活退出政壇，但至今仍會互相關心，最後也希望維洲能加油。

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