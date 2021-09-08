謝長廷遭條子鴿影射耍特權　管碧玲秀一張照力挺：道德勇氣一直在

▲當年謝長廷與時任台北市刑大大隊長的侯友宜處理陳進興挾持南非武官案。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）



記者黃巈禾／台北報導

化名「條子鴿」的退休警員表示，某次攔查一名闖紅燈駕駛被嗆「你知道我爸是誰嗎？」還被警局長官記2支申誡，文章影射駕駛是駐日代表謝長廷的養子張維洲（原名謝維洲）。謝長廷駁斥並向「條子鴿」喊話「有事衝我來，請放維洲一條生路」。昔日謝系大將、民進黨立委管碧玲也力挺謝長廷，「這次，謝長廷再挺身保護維洲」。

管碧玲8日在臉書貼出一張照片，是當年謝長廷與時任台北市刑大大隊長的侯友宜處理陳進興挾持南非武官案的照片，她表示，當年，侯友宜穿著防彈衣，謝長廷沒有，這是何等道德勇氣，「這次，謝長廷再挺身保護維洲，道德勇氣一直在！」健全的社會需要道德勇氣，葉毓蘭有沒有道德勇氣？寶瓶文化有沒有道德勇氣？侯漢廷有沒有道德勇氣？如果他們都有道德勇氣，「條子鴿」早就無地自容公開道歉。

管碧玲認為，若「條子鴿」可以繼續躲藏、可以繼續說謊，當然是因為所有應該有道德勇氣站出來的人逃避道德勇氣，容忍「條子鴿」的謊言，繼續利用他的謊言，「社會是我的、你的、大家的，我們都不願為別人仗義直言，缺乏強烈道德勇氣的社會，有一天，也沒有人替您、替我、替國家仗義直言了！」

對於「條子鴿」的指控，謝長廷日前表示，他（條子鴿）第一天說闖紅燈者是開賓士車，但又改稱「名車」，是故事邊寫邊改，有些議員或警察朋友有提供資料私訊給他，只能講「共產黨的錢不要拿」。謝長廷認為自己目前所做的事不會得罪任何人，只會得罪共產黨，因為共產黨就是要分化台日，孤立台灣、反日包圍，自己在做的就是破壞共產黨的戰略。

謝長廷還說，現在台灣太奇怪，他（條子鴿）應該出來，尤其是這麼重要的指控，孬種的壞人不敢出來，這對台灣社會是很負面的，「這個人是不是真的在我當行政院長時當警察，有沒有被申誡？大家都不知道，然後談話節目已在談論。」