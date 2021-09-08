快訊／柯文哲：Delta已進入社區　「有好幾個感染源存在」

▲台北市長柯文哲召開北市記者會。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

新北市遭到Delta變種病毒突破，緊急宣布暫停內用、封閉相關場館等，圍堵疫情蔓延。對此，台北市長柯文哲表示，台北市暫時沒有升高防疫等級的規劃，但新北市幼兒園群聚案確定是Delta，且定序與機師不一樣，「表示Delta已經進入社區，且不是一條線，有好幾個感染源存在」。

柯文哲表示，台北市今天是「+0」，北市昨天做了7間醫院做了2801人的PCR篩檢，沒有陽性例，加上近幾週都只有2、3例確診，看起來是風平浪靜。但柯說，新北市幼兒園群聚案確定是Delta，定序與機師不一樣，表示Delta已經進入社區，且不是一條線，有好幾個感染源存在。

柯文哲指出，雙北是共同生活圈，新北幼稚園確診案例出現後，目前有7個學校要預防性居家隔離，隔離247人、停課643人；新北的8個小朋友家長在士林、內湖上班，分別匡列了居隔12個、5個健康管理。

柯文哲表示，如果只看北市的數字，看起來風平浪靜，但已經很多小朋友停課、居家隔離，還有2個大人的職場，目前還在觀察，「有多少證據做多少事，看這些備居隔的，未來幾天有沒有問題再決定未來怎麼做」。