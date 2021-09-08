門扇檢查結果曝！學生專車轉彎安全門突開　女高中生被甩出險死

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市壽山高中鄭姓女學生6日搭乘桃園客運學生專車返家途中，因安全門突然開啟被甩出車外受傷，對此桃園監理站緊急召回該輛客運檢驗，但根據監理站人員確認，安全門開關與開啟警告裝置都正常，但為何行車中突然開啟，原因仍不明？市府教育局則表示，教育局、壽山高中，將向監理站單位、桃客公司等單位進一步釐清車輛與責任歸屬問題。

▲▼桃園客運學生專車6日傍晚發生安全門突然開啟，壽山高中女學生慘遭甩出車外（下圖），桃園監理站召回該車輛檢驗，確認安全門（上圖）開關都正常。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園客運學生專車6日傍晚發生安全門突然開啟，壽山高中女學生慘遭甩出車外事件，後方車輛緊急剎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據公路總局新竹區監理所桃園監理站指出，站方接獲意外通報，立即調閱事故車輛在今年6月22日在代檢廠檢驗影像，7日下午召回該車至監理站檢驗，確認車上安全門開關與安全門開啟警告裝置功能正常，並無異常現象，但至於為何會開啟導致女學生甩出車外，仍需進一步調查。

市府交通局認為，客運業者與校方簽訂運輸契約，雙方有特定關係存在，搭載的並非一般不特定民眾，因不屬於一般公車，事故無法以汽車運輸業管理規則對桃客進行開罰。

市府教育局也說明，教育局已透過壽山高中校方，未來將與監理站、桃客公司等釐清車輛責任歸屬等問題，避免類似意外再度發生。

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