快訊／柯文哲：台北市沒有要跟進新北　不升高但要落實目前等級

記者陳家祥／台北報導

新北市遭到Delta變種病毒突破，緊急宣布暫停內用、封閉相關場館等，圍堵疫情蔓延。但身為共同生活圈的台北市，市長柯文哲8日表示，「目前台北市沒有要升級（防疫），但我們要求目前等級要落實」。

▲台北市長柯文哲主持台北市防疫記者會。（圖／台北市政府提供）



柯文哲表示，雖然雙北是首都生活圈，很多標準理論上應該一致，不過在台北市沒有確診案例狀態下，還是要務實處理問題，不太贊成風吹草動就過度升高防疫等級。柯文哲表示，還是要疫情跟經濟取得平衡，「目前台北市沒有要升級，但我們要求目前等級要落實」。

柯文哲說，我們沒有取消餐廳內用，但原則上可以外帶就外帶，內用也沒有禁止，「但是拜託，隔離還是要做好，不管梅花座、隔板要做好，最近去餐廳看有鬆懈下來，時間久會疲乏」。

至於中秋節烤肉，柯文哲提到，作為科學家要務實，說不能在河濱烤肉，但每個人在家裡屋頂烤肉不是一樣？所以是這樣，重點不是河濱或屋頂能不能烤肉，重點是大家要降低聚會。

「反正這段期間，沒有要立刻升高防疫等級，請大家要落實目前的二級防護。」柯文哲提醒，實聯制一定要做好，量體溫、有症狀的不要出來，「要靠每個國民的自覺，你有症狀就不要出來」。

柯文哲重申，台北市還沒有明顯的證據需要升高等級，但也期望市民朋友務實，秉持理性務實科學的態度，沒有升高等級，但要知道有危險，戴口罩、勤洗手保持社交距離，真的有症狀馬上去處理。