快訊／桃園水槽車翻覆、雙氧水洩漏　駕駛自行脫困送醫

▲一輛滿載雙氧水槽車8日上午行經桃園市蘆竹區山林路三段山路時突然翻覆，消防人員趕往現場救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

滿載雙氧水的化學槽車8日上午行經桃園市蘆竹區山林路三段附近山路時，不知何故突然向右側翻覆，大量雙氧水從炮塔處洩漏，桃園市消防局立刻派員到場處理，蘆竹警方也封鎖現場處理中，許姓槽車駕駛自行脫困，意識清楚但頭部等處有外傷已送醫治療中，至於翻車意外原因正由警方調查處理中。

▲一輛滿載雙氧水槽車8日上午行經桃園市蘆竹區山林路三段山路時突然翻覆，消防與警方人員在現場處理中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，上午11時4分接獲報案指稱，一輛化學藥品槽車在蘆竹區山林路三段909號前翻覆，消防局山腳分隊派出8輛消防車、1輛救護車與19名隊員前往救援，槽車駕駛是44歲的許姓男子，已自行脫困，但頭部等處有外傷，意識清楚，消防人員已送醫治療中。

▲一輛滿載雙氧水槽車8日上午行經桃園市蘆竹區山林路三段山路時突然翻覆，消防人員現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方與消防人員發現槽車由上方開口處洩漏大量雙氧水，槽車本體並未破裂，但槽體有洩漏，廠商則已到現場處理，並出炮塔水霧防護，避免雙氧水大量溢出，至於槽車翻覆原因，目前正由警方調查中。

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