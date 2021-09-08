草莓舌＝確診新冠肺炎？張上淳指「不夠科學」：很多疾病都會出現

▲指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

新北板橋某幼兒園爆發群聚感染，有醫師提出，若幼兒出現草莓舌，合併發燒、腹痛等症狀，就要盡速送急診，以免病情快速惡化。不過，指揮中心專家小組召集人張上淳強調，要直接以這樣的狀況發生就認為是感染等，「不夠科學」，基本上還是要以出現症狀後進行篩檢，加上接觸史、旅遊史等綜合判定才有辦法偵測。

英國流行病學專家曾提出，約有五分之一的新冠患者舌上出現不尋常的變色舌苔，很可能是新冠病毒的最新症狀，稱為「新冠舌頭」。皮膚科醫師胡怡萱提到。據統計，有千分之一的兒童在確診新冠肺炎後，會產生多系統發炎症候群，影響到全身不同器官，其中，兒童病程進展快速，家長應注意兒童若發燒超過24小時，舌頭像草莓般紅腫、有明顯顆粒，又合併劇烈腹痛，甚至是呼吸困難、嘴唇變紫紅色，就應盡速就醫，以免病情快速惡化。

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不過，對於草莓舌與新冠肺炎的關聯，張上淳在今下午疫情記者會中指出，新冠病毒感染確實會出現各式各樣的臨床表現，某部分病人先前也提過會有手指的皮疹變化等，而舌頭變化則在不同疾病都會出現，像是大家普遍觀察到的，例如舌苔變得較厚，或舌苔長相看起來像草莓舌等，但在某些疾病都可能會有這樣的表現。

「很難用這個就說是新冠病毒感染」張上淳說明，要用這樣方式或看到這情況就說是「無症狀感染」等，是比較「不夠科學」，因此無法以此協助診斷。他說，主要還是要用曾提過，較容易聯想或出現的表徵等進行篩檢，再確定是否為確診者，至於無症狀者的部分，僅能靠接觸史、旅遊史等進行匡列採檢，比較是目前偵測無症狀感染者的方式。