Delta叩關社區！陳時中親曝匡列破千人「預防性隔離」原因

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

新北幼兒園群聚案燒不停，指揮中心匡列1062人，其中居家隔離1013人且已進行採檢，台北市也對部分民眾做預防性隔離，指揮官陳時中今解釋為何加強匡列與「預防性隔離」原因。

為圍堵Delta疫情蔓延，陳時中解釋，可以分為確診者、確診者的接觸者、接觸者的接觸者三個面向，若病患PCR陽性，就會被定義為確診者，就要住院進行相關治療，確診者的接觸者就會被居家隔離。

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因應本次Delta病毒傳播力更高，陳時中進一步指出，接觸者定義上就會比以前更為嚴格，過去接觸一定時間，或是在沒有完善保護下接觸，就會被定義為密切接觸者，進行居家隔離；若不是密切接觸者，則要進行自我健康監測，但現在加強定義，若接觸一定時間，或是沒有保持距離，又或是沒有防護，符合任何一種，就會定義成密切接觸者，列為居家隔離。

在接觸者的接觸者方面，陳時中坦言，過往比較不會處理這個問題，但現在都會做預防性隔離，雖然可能性很低，但若接觸者確診後，接觸者的接觸者已被隔離，就能建立防線，不必再展開更多疫調調查其接觸者，還能節省成本。他直言，面對Delta「我們必然是要做比較嚴格的定義，才能夠把這第二條線守下來」。

陳時中以幼兒園群聚案為例，若幼兒確診，確診幼兒的父母與同班同學皆為接觸者，沒有確診的幼兒家人就是接觸者的接觸者，先把這些沒有確診的幼兒家長做預防性隔離，萬一幼兒確診，因為家長已被隔離，病毒對社區的威脅就會相對較低。

「我們所謂的加強是指多了中間這一條預防性隔離」，陳時中說，幼兒安全時，家人也會安全，但若幼兒不幸染疫，家人不安全，但對於社區還是安全的。



陳時中也提醒，若民眾有發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常或是腹瀉就不應去上班上課，基層醫療院所若發現病患有相關症狀也要力勸他們盡速篩檢。