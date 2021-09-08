Delta風暴被隔離者送南投檢疫　一肚子怨氣！靠蟬鳴鳥叫舒壓

▲疫情被隔離者壓力大，南投醫院籲以鼓勵代替指責。（圖／部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

Delta變種病毒來襲、機組員隔離措施瞬間加嚴，「防疫破口」的罵名不斷，一名為人母的空姐因思念孩子，日前透過長榮航空企業工會臉書發聲，一句「一個人一年有幾個14天？」令網友心酸不已；部立南投醫院院長洪弘昌表示，沒有人願意染疫，突然被隔離的心理壓力也相當龐大，呼籲國人以鼓勵代替責備謾罵，團結對抗病毒。

長榮航空客艙業務部執行總事務長劉升華，以及客艙管理課副執行總事務長黃詩筠，昨天和今天分別至各地多間檢疫所，關懷被隔離的機組人員及其家人，並對南投檢疫所之環境設備品質給予肯定。

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▲▼長榮航空企業代表近2天參訪各地集中檢疫所探視被隔離的職員。（圖／部立南投醫院提供）

院方指出，長榮機師與新北幼兒園群聚疫情事件爆發後，許多民眾因為是接觸者，突然被通知須安排至集中檢疫所隔離，接著陸續出現投訴集中檢疫所裡環境不佳等抱怨；雖然他們表面上呈現憤怒情緒，其實內心深受衝擊與焦慮。

其中一名被隔離者表示，臨時接獲隔離通知後，隨手整理行李就上車，從北部一路奔波被送到南投檢疫所，起初滿腹怨懟，但後來發現在房間裡能聽得到蟬、鳥叫聲，看著遠方遼闊風景，心情才比較平靜，轉念打算在隔離的時日學習愜意慢活。

洪弘昌強調，這波新冠肺炎突破性感染讓許多人產生不同程度的心理壓力，也引發網路上各種謾罵與質疑；他建議被隔離者儘量維持正常生活作息、適當休息並安排室內運動，當有負面情緒時可透過通訊軟體與親友或工作人員訴說，但指責與仇視對疫情全無幫助，呼籲國人各司其職、共同合作，配合中央疫情指揮中心的防疫措施，落實防疫措施、團結對抗病毒。



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