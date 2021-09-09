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「一堆雙北朋友收簡訊」1反應讓他怕爆　淚嘆：別成為下個新加坡

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

目前機師確診案和幼兒園群聚，都確定基因定序為Delta病毒株，引起不少國人恐慌。一名網友8日發文指出，許多在雙北上班的朋友，明明有收到簡訊，卻覺得與自己無關，不禁憂心直呼「只要有疑慮，拜託請個假在家觀察，然後儘早做快篩。」

網友在Dcard提到，在這波機師Delta疫情爆發的初期，有110萬人收到簡訊；然而，他問了一些已就業的朋友，儘管很多雙北上班族有收到，但並沒有因此提高警覺，「都覺得與自己無關，好像自己沒去桃園，桃園就不會有人到雙北一樣。」

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他也忍不住喊話，「奉勸有收到簡訊的各位上班族，不要忽視自己的身體狀況，即便再小的症狀，只要有疑慮，拜託請個假在家觀察，然後儘早做快篩，確保自己的健康，也不要讓疫情加速擴散。」

▲▼新北某幼兒園確診個案關聯圖。（圖／新北市政府提供）

▲新北某幼兒園確診案持續擴大。（圖／新北市政府提供）

況且有國外專家指出，即便是戴著口罩，都有可能感染到Delta，而且它的潛伏期較長，當確診者發現的時候，很可能已經去了很多地方，接觸者也在不知不覺中被傳染。

最後，原po苦口婆心表示，「最近一兩個月真的還是少出門為妙，外食族盡量把餐點外帶回家，不要讓幾個月來的努力又付諸流水。希望大家能重視這波Delta疫情，能提醒自己身邊的親友，不要成為下一個新加坡，也希望各大企業配合恢復居家，一起守住這次疫情。」

▲▼板橋車站環球購物中心美食街微解封外帶人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市長侯友宜8日宣布，9月9日至15日停止內用。（圖／記者呂佳賢攝）

對此，網友們紛紛回應，「又要開始了」、「指揮中心不敢宣布三級，再來怪人民防疫鬆懈」、「同意實名制完全掃心安用」、「很好笑！桃園連沒出門當防疫小尖兵，都會收到簡訊」。

還有人針對簡訊提出疑問，「像我朋友她說她跟她弟去家樂福，兩人都有實名制，但只有一個人收到簡訊，看網上有些人關在家也收到簡訊？上次萬華事件，我去過我朋友家，他家在阿公店幾公尺的地方，但我沒收到禁示簡訊......。」

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