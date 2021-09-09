友人餐廳月收3萬「最少賠25萬」慘炸！網卻提1點：其實沒影響

▲因應幼兒園群聚感染案，新北市再次宣布停止內用，期限為9月9日至15日。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

上波本土疫情衝擊各行各業，好不容易等到疫情趨緩，現在新北再次禁止內用，讓不少店家崩潰。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「版上有餐飲服務業嗎？真的很慘嗎？」說他朋友在新北某科大附近開餐廳，上波疫情只靠商業午餐外賣苦撐，月收不到3萬，一個月最少賠25萬，「真的超慘」。

這位網友文中表示，友人苦撐3個月，都只靠商業午餐外賣賺錢，但月收仍不到3萬，一個月卻最少就要賠25萬元，「五個員工防疫期間25k，加上房租真的很慘。」2周前好不容易開始要恢復營業，結果8日新北再度宣布禁止內用，「唉！看他這樣真的超慘，版上有餐飲服務業嗎？也是這樣嗎？」

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貼文一出，就有網友留言，「營業額遽減當然慘，最慘的是不知道什麼時候恢復，也不知道什麼時候給你再來一波」、「從五月裝潢到現在還沒開幕，你說呢」、「我今年有入股的餐廳加起來賠了快800萬」、「開店本來就是投資，快認賠殺出。」

不過，更有人認為關鍵不是疫情，「我常去的幾間生意一樣很好」、「種類也會有差就是了」、「吃裝潢的店死很慘，但普通便當店生意更好」、「五星級飯店都肯拉下臉做便當外賣外送了，其他人沒有理由做不了吧？」

還有網友分析，「能活著都是本來外帶多的餐廳，居酒屋跟餐酒館，這種吃氣氛又不適合外帶的倒一堆」、「好吃的店根本不受影響，外帶還是態度很硬，問有在跑的就知道，比之前生意還好」、「附近一家以往內用總是客滿排隊的西式簡餐店，疫情至今不開內用，只靠85折外帶更賺，冷氣洗碗服務生都省起來，前提是手藝要好。」