雙鐵中秋61萬人不退票　鄉民怕歪「找出6月諾言」：北漂仔恐成破口

▲中秋到底該不該返鄉？（示意圖／記者李宜秦攝）



網搜小組／劉維榛報導

Delta入侵新北社區，幼兒園群聚案累計23例，而板橋某社區大樓也爆出6例確診，目前已全面清空，引發人心惶惶。眼看中秋節剩不到兩周，雙鐵車票也賣出61萬張，卻仍沒有民眾退票，讓鄉民感到擔憂，「北漂仔會不會成為中秋節破口？」

由於6月端午節疫情嚴峻，當時各界都呼籲游子不要返鄉，行政院長蘇貞昌也喊話「讓我們守住端午，約好在中秋團圓」，但轉眼間，下周就是中秋四天連假，加上日前有「+0」好消息，國人早已訂返鄉車票或出遊住宿，不料Delta來攪局，甚至已定調入侵新北社區，讓民眾相當崩潰。

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統計至8日下午4時30分，雙鐵已售出61.3萬張車票，尚未出現退票潮。對此，一名網友在PTT驚問，「高雄一堆北漂仔，看準中秋節會南移，最怕的就是人員移動，變種病毒並非普通病毒，增加移動就增加風險...呼籲北漂仔不要南返，用視訊問安代替，北漂仔會不會成為中秋節破口？」

▲台鐵局將再釋出中秋剩餘兩成座位，11日開放售票！（圖／記者湯興漢攝）

文章曝光後，底下鄉民也怕爆討論，「當時就是喊不吃肉粽，等吃烤肉，騎虎難下」、「當時一堆地方民代操作端午換中秋，這次沒回去保證炸鍋了，當時預設就是中秋節會清零，你現在這樣說是把人當王八蛋了」、「高雄應該推家戶聯防北漂仔回家傳毒，落實通報、里長廣播」、「很好啊，疫情三年不結束，北飄仔記得三年不要返鄉」。

▼網友直言，現在要求大家退票，也說不過去！（圖／翻攝PTT）

