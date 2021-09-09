快訊／五倍券樣張曝光！　10張、3種面額最大1000元

記者陳家祥／台北報導

五倍券方案來了！行政院9日上午召開記者會，院長蘇貞昌親自主持，公布這次五倍券的樣張，同時也拍板五倍券的兌領與使用期限，並且完整公布八大部會推出的加碼方案與措施。此次將採紙本、數位並行方式推行。紙本部分，一套10張，面額為3張1000元、2張500元、5張200元，擁有國幣等級的防偽能力；為了增加流通性與便利性，會保留找零彈性給店家。

蘇貞昌表示，紙本五倍券預約分兩部分，時間分流避免群聚，超商9月25日開始預約，10月8日開始領用；若在郵局則是10月4日起預約，10月12日起領用。數位部分則是9月22日起綁定，10月8日起消費。

至於電商部分，蘇貞昌表示，原本計劃排除部分國內電商，但業者釋出誠意，承諾設專區挺在地商家、小農，免上架費、降低抽成、減免廣告費與服務費，會請經濟部盯好，確認業者遵守承諾。

▼蘇貞昌9日展現五倍券樣張。（圖／記者陳家祥攝）

行政院9日上午10點30分將舉行「振興方案記者會」，由院長蘇貞昌親自主持，政委兼發言人羅秉成、政委兼國發會主委龔明鑫、政委唐鳳，以及經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、文化部長李永得、教育部長潘文忠、客委會主委楊長鎮、原民會主委夷將‧拔路兒主委、主計總處主計長朱澤民、中央銀行總裁楊金龍、交通部次長陳彥伯、農委會副主委陳添壽等，都將出席。

根據規劃，五倍券預算規劃約1200億，預計在9月底開放登記、10月初上路，使用期限到明年的4月30日為止。且在登記只本還是數位券的同時，就可以預約抽籤共計8種的振興加碼券，一站式的設計減少民眾負擔。

五倍券額度為5000元，此次將採紙本、數位並行方式推行。紙本部分，一套10張，面額為3張1000元、2張500元、5張200元，擁有國幣等級的防偽能力；為了增加流通性與便利性，會保留找零彈性給店家。至於選擇數位券的民眾，則可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。

此次各部會的加碼券，除了去年就有推出的農遊券、藝Fun券、動茲券、客庄券外，此次交通部推出國旅券、原民會推出i原券、經濟部推出好食券、國發會推出地方創生券，共有8種加碼券。