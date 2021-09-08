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「延長居檢時間不切實際」　柯文哲：難道可能得乳癌就把乳房割掉嗎？

記者杜冠霖／台北報導

新北幼兒園群聚案件擴大，已經累積23例相關個案，中央流行疫情指揮中心8日進一步公布基因定序結果，確定感染Delta病毒，新北市已宣布實施加強二級，對於北市是否升級，台北市長柯文哲表示，疫情看來短時間不會結束，每天疑神疑鬼怎麼過日子，「活在世界上有合理的危險，不能懷疑可能得乳癌就把乳房割掉。」

對於邊境防疫，柯文哲表示，台灣不可能永遠鎖國，Delta侵入台灣早就在預料中，就算檢疫14天，還是可能遇到潛伏期超過14天的，雖然在科學上機率很低，「但就因為這樣把居檢時間延長成1個月根本不切實際，活在世界上有合理的危險，不能懷疑可能得乳癌就把乳房割掉、懷疑有子宮頸癌就把子宮拿掉。」

柯文哲表示，單單停課就600多人，如果這些居家隔離的人有感染或擴散當然要升高防疫等級，但疫情看來短時間不會結束，難保以後還會不會有更厲害的病毒，「如果做首長動不動就什麼都封掉有比較好嗎？病死跟餓死都是疾病，還是要在防疫跟經濟中間取得平衡。」

由於北市有3間幼兒園與新北染疫幼兒園相關，並且預防性停課到週日，被問到未來若停課學校變多，會不會直接改成「北市全部學校停課」？黃珊珊回應，因為這3所學校風險並不高，只是接觸者的接觸者，並不是確診者的接觸者，只是北市先將它視為Delta等級的預防性停課，不會全部停課。

黃珊珊提及，原本北市府規定，是1間學校有2個確診者就停課、三分之一學校停課就全區停課，但今早柯文哲指示，這只適用原本的病毒株，倘若是Delta病毒株，就要把警戒管制表做重新研判，可能要升級到警戒管制2.0版本，與原本標準不同。

柯文哲也表示，會針對Delta病毒，再度重新檢視防疫管制表。

▼台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、臺北醫學大學王森德教授、臺北醫學大學陳立昇教授、聯合醫院副總院長許家禎參加台北市防疫記者會。（圖／台北市政府提供）
 

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