網瘋傳今本土暴增50例！指揮中心怒駁「謠言」：已立案偵辦

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

新北幼兒園群聚風暴未平，網路竟又瘋傳今本土病例爆增50例以上！對此，指揮中心指揮官陳時中今（8日）宣布公布新增7例本土個案，直言是「謠言」，副指揮官陳宗彥也強調刑事警察局已立案偵辦。

本土疫情延燒，民眾相當擔憂，稍早網路瘋傳今確診案例高達50例，一度引發投資人賣壓出籠，導致台股盤中暴跌。證交所指出，經指揮中心回應駁斥為「謠言」，請投資人勿輕信未經證實之傳言，影響投資判斷。

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陳時中直指，外傳50例是謠言。陳宗彥補充，刑事警察局今早發現這樣的情況，就已經立案偵辦。

指揮中心公布今本土新增7例確診個案。新北板橋某幼兒園群聚持續擴大，基因定序確認為Delta變種病毒株，不過與長榮航空機師案不同，今再增台大醫院麻醉護理師等人染疫，包含幼兒園教師、家人、學童、鄰居等，全案已24人確診。

板橋某社區大樓因有幼兒園家屬，該社區住戶1000多人全面進行篩檢。截自今日，北市有4所幼兒園全園停課、3所國小班級停課，共566位學生受到影響，有10多位學生需要居家隔離；新北市則有3校停課、4199人受影響，並將宣布停止內用與關閉各運動場所。

▲0908疫情速報（圖／ETtoday）