「該三級就三級」八大行業叫苦　酒店小姐群組負面留言讓人心酸

▲台中市視聽歌唱同業公會會長蔡淇龍拜託政府，救救被遺忘的一群。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市視聽歌唱同業公會會長蔡淇龍日前帶著八大行業相關人員拿大字報召開記者會，哭訴再不解封，很多人都要活不下去了，不料才受到社會1天的關注，北部又傳出Delta變種病毒，而且中央還說「該三級就三級」，令大家從存有一絲希望再度跌入谷底；有個小姐在群組上說，「如果跳樓自殺，會不會引起政府重視這些被遺忘的一群...」，蔡語氣盡顯無力和無奈，嘆氣說只能盡力安撫情緒。

八大業者日前召開記者會，其中一名陸姓女店長透露，大多數公關小姐不是離異扶養小孩，就是要照顧重病父母，如今4個月沒有收入，任誰都會撐不下去，她就曾在半夜接到2名旗下小姐的哭訴電話，她靜靜的聆聽，越聽越覺得怪怪的，趕緊衝去小姐家，果然她割腕自殺，血流不止，還好及時送醫，另一名類似情況的小姐，則是吞了大量安眠藥，也是被她救回。

蔡淇龍說，各縣市視聽公會都陸續召開記者會，向政府表達業者一定全力配合配套措施，讓他們復業，原本大家還心存一絲希望，或許很快就會解封，不料，北部竟然又傳出Delta變種病毒，中央疫情指揮中心甚至還說，「該三級就三級」，讓大家心情頓時再度跌入谷底。

蔡說，有名男幹部沒收入，整天待在家，有天一早起床後，鄭重向妻子道別後即出門，後來在妻子哀求下才打消尋死念頭；公關小姐原本是每半個月領一次薪水，如今沒工作，沒收入，幾乎所有親友都借過錢了，有的還故意避而不見，前陣子開學繳不出學費，失望的吞下大量安眠藥，還好被家人及時發現，更有小姐在群組說，「如果我跳樓，會不會能得到政府更多重視，救救這些被遺忘的一群？」

他說，台中市從事八大相關行業的人口，大約佔了全市1成，28萬多人生計沒有著落，反而衍生更多社會問題，自殺、家暴、色情、販毒、竊盜、詐騙全來，八大行業也有繳稅，為何政府都幫百貨業者、運動場館、游泳池業者、按摩業提指引、提配套，但他們呢？大家都擔心會不會再來一次「4個月」？

其他業者也說，政府口口聲聲說同島一命，既然百貨商場確診清消後就能復業，但台中市八大並沒有確診，為何還不能復業，業者們都非常配合政府落實實聯制，連管區警察都大力稱讚，守法者不能營業，反而是政府縱容不肖業者私下營業，成了防疫破口，業者們只想安心工作，只要政府明確訂出管理規則和解封時間，業者一定會全力配合，大家只是為了有一口飯吃。

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