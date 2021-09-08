　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「該三級就三級」八大行業叫苦　酒店小姐群組負面留言讓人心酸

▲▼台中市視聽歌唱同業公會會長蔡淇龍拜託政府，救救被遺忘的一群。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市視聽歌唱同業公會會長蔡淇龍拜託政府，救救被遺忘的一群。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市視聽歌唱同業公會會長蔡淇龍日前帶著八大行業相關人員拿大字報召開記者會，哭訴再不解封，很多人都要活不下去了，不料才受到社會1天的關注，北部又傳出Delta變種病毒，而且中央還說「該三級就三級」，令大家從存有一絲希望再度跌入谷底；有個小姐在群組上說，「如果跳樓自殺，會不會引起政府重視這些被遺忘的一群...」，蔡語氣盡顯無力和無奈，嘆氣說只能盡力安撫情緒。

▲▼台中市視聽歌唱同業公會會長蔡淇龍拜託政府，救救被遺忘的一群。（圖／記者鄧木卿攝）

八大業者日前召開記者會，其中一名陸姓女店長透露，大多數公關小姐不是離異扶養小孩，就是要照顧重病父母，如今4個月沒有收入，任誰都會撐不下去，她就曾在半夜接到2名旗下小姐的哭訴電話，她靜靜的聆聽，越聽越覺得怪怪的，趕緊衝去小姐家，果然她割腕自殺，血流不止，還好及時送醫，另一名類似情況的小姐，則是吞了大量安眠藥，也是被她救回。

蔡淇龍說，各縣市視聽公會都陸續召開記者會，向政府表達業者一定全力配合配套措施，讓他們復業，原本大家還心存一絲希望，或許很快就會解封，不料，北部竟然又傳出Delta變種病毒，中央疫情指揮中心甚至還說，「該三級就三級」，讓大家心情頓時再度跌入谷底。

蔡說，有名男幹部沒收入，整天待在家，有天一早起床後，鄭重向妻子道別後即出門，後來在妻子哀求下才打消尋死念頭；公關小姐原本是每半個月領一次薪水，如今沒工作，沒收入，幾乎所有親友都借過錢了，有的還故意避而不見，前陣子開學繳不出學費，失望的吞下大量安眠藥，還好被家人及時發現，更有小姐在群組說，「如果我跳樓，會不會能得到政府更多重視，救救這些被遺忘的一群？」

他說，台中市從事八大相關行業的人口，大約佔了全市1成，28萬多人生計沒有著落，反而衍生更多社會問題，自殺、家暴、色情、販毒、竊盜、詐騙全來，八大行業也有繳稅，為何政府都幫百貨業者、運動場館、游泳池業者、按摩業提指引、提配套，但他們呢？大家都擔心會不會再來一次「4個月」？

其他業者也說，政府口口聲聲說同島一命，既然百貨商場確診清消後就能復業，但台中市八大並沒有確診，為何還不能復業，業者們都非常配合政府落實實聯制，連管區警察都大力稱讚，守法者不能營業，反而是政府縱容不肖業者私下營業，成了防疫破口，業者們只想安心工作，只要政府明確訂出管理規則和解封時間，業者一定會全力配合，大家只是為了有一口飯吃。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►毛孩散步不只運動還能紓壓！3個小提醒超重要　爽爽玩心情更穩定

►毛孩散步好紓壓！3個小提醒超重要

ET快訊
Delta殺來「雙北內用罕見不同調」！　柯文哲曝原因
「四級警戒」有多恐怖？超嚴管制條件一次看
快訊／機師確診、幼兒園群聚引恐慌　總統喊話了
快訊／蔡英文聲援張鈞甯：這對兩岸交流非正面意義
璨樹強度達中颱上限！路徑南修　1狀況可能發陸警
板橋重演「萬華蟲洞」謎題！　網抖：不科學
新北+7感染源出爐！6例家戶感染　幼兒園群聚累計22例
快訊／柯文哲驚曝：Delta已進入社區　好幾個感染源存在
快訊／2確診童家長在「內湖、士林」上班　北市居隔12人
Delta進社區！陳時中曝匡列破千人「預防性隔離」原因
快訊／幼兒園群聚「密集足跡」曝　板南線、淡水信義線
北市停課指引升級！1例Delta「全校停14天」　接觸者班級
Delta入侵直接「四級警戒」？陳時中直言：無法控制會考慮
快訊／台北市不禁內用！　柯文哲籲「多外帶、少內用聚會」
快訊／北市4幼兒園+3國小「643人停課」　247名師生居隔
快訊／台中開第一槍！　只要學生被匡列全校停課
快訊／麻醉護理師花蓮足跡曝　星巴克+兆豐農場+東大門夜市全入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連鎖藥局賣非法血氧機撈119萬　8人緩起訴要繳庫415萬

鄧佳華羞認「親子台姐姐很難追」！連千毅一聽搖頭　1句話點醒他

15公分蜈蚣咬傷房客　墾丁飯店業者聲明「確有疏失、責無旁貸」

快訊／連千毅「今晚6點」合體鄧佳華直播！薪資待遇曝光

勇警腹中刀手術估6小時！上門查案她咆哮　男友誤當仇家利刃猛刺

蘇花公路砂石車「連環追撞4車」！釀1傷送醫…疑起步不慎釀禍

LIVE／連千毅約「FBI帥哥鄧佳華」面試！新北面試現況曝光

醋男妄想前妻與人搞曖昧　他買汽油縱火害死2狗！逃百公里被逮

快訊／連千毅邀約工作！鄧佳華「現場等候中」曝：心情很緊張

「確診飆破50例」假訊息指揮中心怒告！刑事局緊急分案偵辦

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

毒犯開車拒檢...不甩紅燈直直衝　撞倒警機車！女警開槍追捕逮人

全台唯一油電跑車Sian要價近2億　有10輛藍寶堅尼+面試才有資格買

連鎖藥局賣非法血氧機撈119萬　8人緩起訴要繳庫415萬

鄧佳華羞認「親子台姐姐很難追」！連千毅一聽搖頭　1句話點醒他

15公分蜈蚣咬傷房客　墾丁飯店業者聲明「確有疏失、責無旁貸」

快訊／連千毅「今晚6點」合體鄧佳華直播！薪資待遇曝光

勇警腹中刀手術估6小時！上門查案她咆哮　男友誤當仇家利刃猛刺

蘇花公路砂石車「連環追撞4車」！釀1傷送醫…疑起步不慎釀禍

LIVE／連千毅約「FBI帥哥鄧佳華」面試！新北面試現況曝光

醋男妄想前妻與人搞曖昧　他買汽油縱火害死2狗！逃百公里被逮

快訊／連千毅邀約工作！鄧佳華「現場等候中」曝：心情很緊張

「確診飆破50例」假訊息指揮中心怒告！刑事局緊急分案偵辦

配合防疫！五大餐飲集團新北門市禁內用到9／15　已訂位協助改期

台散裝航運業唯一！裕民獲「最佳企業雇主」、「最佳員工關懷」兩獎

要出門哈士奇瞇眼燦笑！　目的地飄出熟悉味道「皺眉拒下車」

疫情停業精進再出發　雲林華山農業區推出超值療癒小旅行

Delta殺來「雙北內用罕見不同調」　網驚超意外！柯文哲曝原因

NCC關注《中天亞洲台》與東方、廈門衛視合作　將請文化部表達意見

友達8月營收327.1億元、年增34.9%　面板出貨面積月增3.6%

「條子鴿」酈俊睿謊言又被揭穿！　空軍：從未有「酈」姓飛行員

只開放外帶！好市多、愛買新北全門市明起「關閉座位區、停內用」

連鎖藥局賣非法血氧機撈119萬　8人緩起訴要繳庫415萬

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

社會熱門新聞

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

轟「阿中隱瞞疫情、舔美賣台」　下場曝

色警「2次邂逅」女騎士戀愛了！偷查車牌加臉書下場慘

條子鴿前同事曝：在分局當嘉獎守門員

女子開房單身6年男暈船要結婚　竟遇2孩喊他爸

快訊／華山分屍案更審　陳伯謙獲無期徒刑

惡男做一半稱「我是警察」　逼賣淫女打折

即／中山分局搜索抓人　1刑警遭刀煞狂襲刺腹失血送醫

即／趙介佑逃兵起訴　替代役曠職172小時

快訊／桃園某社區大樓住戶15樓墜下！　警逐層調查中

雄中人共同回憶　高雄「流鶯街」花500轉大人　

三總牙醫開副本入袋百萬　涉詐健保遭聲押

葉毓蘭挺條子鴿留3字　挨轟沒教養

條子鴿捲入風波　刑警妻上班臉色凝重

更多熱門

相關新聞

即／自行快篩爆陽性　竹縣國中教師PCR二採出爐

即／自行快篩爆陽性　竹縣國中教師PCR二採出爐

新竹縣一名國中專任教師昨(8)日在家快篩篩出陽性，雖事後緊急PCR採檢為陰性，但縣府為確保安全，預先讓相關接觸者9名教師、3名學生預防性停課1天，今(9)日縣府公布該名教師PCR二採陽，正式解除停課警報。

第八輪疫苗登記明午截止！陳時中籲快登記

第八輪疫苗登記明午截止！陳時中籲快登記

網瘋傳今本土暴增50例！指揮中心：已立案偵辦

網瘋傳今本土暴增50例！指揮中心：已立案偵辦

竹縣一幼兒園預防性停課1天　非同住家屬快篩陽

竹縣一幼兒園預防性停課1天　非同住家屬快篩陽

不鼓勵烤肉　黃偉哲：會造成空汙問題

不鼓勵烤肉　黃偉哲：會造成空汙問題

關鍵字：

酒店卡拉ok公關疫情八大

讀者迴響

熱門新聞

快訊／板橋確診基因定序是Delta　新北停止內用、關閉運動場所

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

快訊／印度境外移入「陰轉陽」　曾去內科咖啡廳、家樂福八德店、全聯

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

獨／新北擬下午宣布停止內用　關閉籃球場、棒壘場、運動中心

無尊戀上女神阿喜！摸臉摸大腿全被拍

快訊／新北幼兒園群聚再添3例　侯友宜：1個埃及境外移入

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

獨／網瘋傳今本土確診破50人　指揮中心怒斥謠言

璨樹「完整清晰颱風眼」曝　最快下午轉強颱

璨樹恐升超強颱風「路徑貫穿台灣」

《刻在》美國作者擬提告抄襲　吳宗憲轟：硬掰就恥辱

裘莉21歲遭「淫魔監製」下手

更多

最夯影音

更多
薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面