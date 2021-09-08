第八輪疫苗登記明午截止！陳時中曝「國內施打狀況」籲快登記

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

第八輪疫苗將打AZ，指揮中心今提醒，符合第八輪施打資格的民眾應盡速登記，明中午就會停止登記進行結算。

指揮官陳時中今(8日)在疫情記者會中提醒，預約時間到明天中午12時截止進行結算，下午3時重啟。陳時中指出，接種對象為9/10（含）前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，可接種第二劑，另外，7/19（含）前已意願登記選擇AZ滿18歲至22歲民眾，可接種第一劑，呼籲民眾盡速上網登記。

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陳時中今公布，國內疫苗覆蓋率人口涵蓋率44.96%，劑次人口比49.20%，昨已施打8萬4685劑，目前不少院所都還有高端疫苗庫存，9月11日前民眾都可自行前往接種。



據指揮中心統計，截至9/8下午，全國意願登記完成總人數有13,749,637 人，其中8/28下午後新增752,307 人；疫苗登記狀況中，登記時已完成2劑，無法登記疫苗種類有2,425 人，意願登記BNT疫苗總計3,596,326 人，其中8/28下午後新登記有505,106 人。

目前AZ疫苗陸續到貨，分為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日55萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑，8月27日26.5萬劑與8月31日的59.55萬劑，還有透過COVAX購買的，與立陶宛、波蘭、日本等國贈送的，到貨總數已破800萬劑。