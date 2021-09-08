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環保團體行動劇訴求脱煤　雲林縣：2025後不再核發燃煤許可證

▲環保團體召集7縣市反空污運動成員於今日在雲林縣政府前廣場，以行動劇吹哨，針對六輕16座燃煤機組污染排放問題，要求雲林縣脫煤。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲環保團體召集7縣市反空污運動成員於今日在雲林縣政府前廣場，以行動劇吹哨，針對六輕16座燃煤機組污染排放問題，要求雲林縣脫煤。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環保團體召集7縣市反空污運動成員於今（8）日在雲林縣政府前廣場，以行動劇吹哨，針對六輕16座燃煤機組污染排放問題，要求雲林縣脫煤；環保局表示，在工安、環境評估無虞情況下，絕對全力支持燃煤轉燃氣，而麥寮電廠燃煤機組於2025年除役後，屆期將不再核發燃煤許可證。

台灣健康空氣、雲林健康空氣行動聯盟，今天於雲林縣府前廣場演出行動劇「吹哨行動催醒麗善」，表達六輕碳排放及汽電共生廠燃煤機組污染排放問題的訴求，指出，目前新北市、台中市和高雄市已都加入國際脫煤者聯盟，並宣佈無煤城市期程。新北、台中和高雄能，雲林為何不能？要求麥寮電廠與六輕16座汽電共生廠，由燃煤改為燃天燃氣，宣告脫煤。

雲林縣環保局長張喬維受訪指出，縣長張麗善昨天已表示，雲林縣除了重視空污的改善，也重視燃煤轉燃氣的工安問題，若能確保工安、環境評估無虞，她絕對全力支持燃煤轉燃氣。

張喬維表示，麥寮電廠燃煤機組預定2025年除役，屆期將不再核發燃煤許可證；在汽電共生廠轉型部分，今年7月已舉辦「雲林縣空氣污染與能源轉型諮詢」會議，各方專家與台塑集團代表，針對天然氣接收站的安全性及可能洩露甲烷影響環境等問題，深入評估及討論。

此次該團體聲明有關雲林酸雨及溫室氣體排放問題，依環保署監測資料顯示，雲林縣雨水pH值6.33趨近於中性，已高於其他監測站，為全台最佳。再者針對溫室氣體排放，經查證2019年環保署國家溫室氣體登錄平台，六輕工業區溫室氣體排放約3,961萬公噸，占全國比例約15.2%，該團體提出之數據4,925萬公噸，其中台灣化纖、台灣塑膠及南亞塑膠排放量已涵蓋其他縣市廠別排放量，並非皆為六輕工業區所排放。

環保局副局長黃富義表示，環保局一直致力於管制污染排放，能源轉型早就在做了，但雲林縣不只要污染轉型，更需兼顧安全；未來離島工業區除持續進行能源轉型，亦推動設置空氣品質維護區及太陽能光電裝置等節能減污措施，另外，站在雲林縣民立場，呼籲中央應妥善規劃全國能源供應與平衡區域發展，而非讓中南部民眾長期蒙受污染排放對健康的威脅。

▲環保團體召集7縣市反空污運動成員於今日在雲林縣政府前廣場，以行動劇吹哨，針對六輕16座燃煤機組污染排放問題，要求雲林縣脫煤。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣環保局長張喬維表示，麥寮電廠燃煤機組預定2025年除役，屆期將不再核發燃煤許可證。 （圖／記者蔡佩旻攝）


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