空汙改善竟靠「疫情三級警戒」　詹長權：雙北PM2.5下降3成

▲詹長權認為，空汙改善這件事只有「要不要做而已」。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）



記者許展溢／彰化報導

台灣健康空氣行動聯盟和彰化縣醫療界聯盟今（5日）在彰化共同主辦 「新冠肺炎、空汙、COP26和氣候立法高峰會」，台大公衛學院教授詹長權表示，新冠肺炎疫情就是第三世界大戰，不過，有一個好處是，大部分的PM2.5都下降了，這代表著空汙是能改善的，只差在要不要做而已。

詹長權提到，研究團隊進行45 國160座首都（或城市）大型研究發現隨著新冠肺炎疫情惡化促使各國實施非藥物介入措施狀況下，讓全球45個國家的PM2.5濃度下降幅度為1.3% ~ 54.2%，也針對2021年5月開始，台灣疫情警戒提升至三級期間台北都會區PM2.5濃度的變化進行深入研究，以環保署空氣品質監測站的台北萬華站、新北板橋站及分布全台的6個交通測站（新北永和、新北三重、台北大同、桃園中壢、高雄復興、高雄鳳山）的PM2.5資料進行分析。

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▲詹長權表示，疫情是第三次世界大戰，好處是，大部分的PM2.5都下降。（圖／記者李毓康攝）



詹長權接著表示，結果顯示今年5月台灣提升疫情警戒至第三級後1個月，台北萬華測站的 PM2.5濃度較前1個月下降28.6%、新北板橋測站下降30.8%、全國交通類型測站平均下降43.8%，台灣實施三級警戒後，台北都會區PM2.5濃度下降幅度約30%，至於交通繁忙地段的降幅可達43%。

詹長權認為，這個疫情是第三次世界大戰，有一個好處是，大部分的PM2.5都下降，疫情告訴大家，「空汙是可以改善的，要做不做而已」，台灣比起其他國家，公共管制比較鬆，氣候變遷導致大火產生很多PM2.5，從吉隆坡的例子知道，排放可以降到7成以上，並強調「空汙愈不好的地方，死亡率愈高」。

▲詹長權直言，「空汙愈不好的地方，死亡率愈高」。（圖／記者呂佳賢攝）



現場前國民黨主席朱立倫透過連線表示，2009年擔任行政院長，成立節能減碳委員會，面對各種氣候議題，但12年過去，還在原地踏步，如果再拖「台灣一定會被懲罰，到時候就太晚了」，台灣做為地球的一份子，應要有點良心，去達到減碳目標。朱立倫更說，能源、交通、產業、工程等範圍當時都有討論，過幾年業務又回到環保署，但環保署哪有能力去要求那麼多單位設立規範？認為這些事應不分黨派去做。

台大風險中心主任周桂田指出，氣候變遷造成全世界每年數百萬人的死亡，這是所謂的破壞性新常態，重大氣候災害發生的頻率越來越高，如今年7月德國大洪水、加拿大野火、大陸鄭州暴雨、美國紐約洪水等，百年一次的氣候災害的發生頻率越來越高，要建立氣候經濟新典範，即要為台灣搭建好的低碳歷史舞台。

▲蔡鴻德說，我國經濟成長與溫室氣體排放量脫鉤，碳排放量正在逐年減少中。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）



周桂田表示，碳稅、能源稅、碳交易及各種能源政策，現在台灣已推向世界舞台，下一個世代的年輕人在國際上落入尷尬的身分，全世界國家皆有淨零政策宣示，2050年碳中和的推動方向已不可逆。

環保署副署長蔡鴻德說，我國經濟成長與溫室氣體排放量脫鉤，碳排放量正在逐年減少中，環保署啟動溫室氣體減量及管理法修法，擬改為「氣候變遷因應法」，針對強化減量工具、提升氣候治理、增加氣候調適、調整減量目標等面向，與各界積極溝通，行政院長蘇貞昌也宣布「2050淨零排放」目標將納入修法議程中。