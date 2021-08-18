校園防疫超前部署迎開學　雲林縣府獲中央補助600多萬

▲因應開學後校園防疫，雲林縣政府教育處獲補助6百多萬，目前各校已先行部署相關設施，已開學的幼兒園亦已設置完成。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內高中以下學校即將於9月1日開學，針對開學後的防疫標準、教師疫苗接種狀況、用餐隔板的細節等，教育部以各縣市學校、幼兒園，學生、教職員工人數為設算經費基礎，補助相關防疫物資及用品。雲林縣政府教育處獲補助6百多萬，目前各校已先行部署相關設施，已開學的幼兒園亦已設置完成。

雲林縣各校防疫前置，包括採購塑膠隔板、口罩、消毒用酒精等防疫物資均進行中，雲林縣政府教育處指出，開學後，學生上課期間禁止家長、訪客入校園，放學後只開放學校操場，其他區域及設施都不開放。教育處説明，8月初各校即著手為新學期開學做準備，有學校已採購或自行製作隔板，教育部補助縣府600多萬元購買防疫物資，包括隔板、快篩試劑、備用田罩、消毒用酒精等。

教育處副處長林慧蓉表示，依照教育部防疫指引，開學後請家長每天上學前幫孩子量測體溫，另下午上課前師生都要再量測體溫，在校期間除喝水、吃午餐可拿下口罩，其他時間都要戴口罩。針對課程，林慧蓉說，依教育部指引，音樂課若無法佩戴口罩進行課程，請老師先調整課程內容，體育課會肢體接觸或團隊性運動項目課程暫緩。

副處長林慧蓉強調，各校配合防疫的相關課程調整、防疫物資整備等都會在開學前完成，9月1日以前各校也會進行校園大清消，也呼籲學生及家長務必配合防疫規定。

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