雲林警設「智慧巡簽系統」　3460處電子巡邏箱正式上線

▲雲林縣警察局於今年5月底完成建置「雲林智慧巡簽系統」，以電子晶片感應取代紙本簽到方式，讓員警巡邏作業便捷快速。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局於今年5月底完成建置「雲林智慧巡簽系統」，以電子晶片感應取代紙本簽到方式，讓員警巡邏作業便捷快速，目前全縣設置3千460處電子巡邏箱上線運作，由全警局各分駐、派出所等外勤單位試辦運作，今日雲林縣長張麗善親自至雲林縣警局參加「雲林智慧巡簽系統」啟用儀式。

「雲林智慧巡簽系統」建置啟用，能優化員警執勤工作效率與整體環境，提高數位化作業效能，降低繁瑣紙本作業流程，評估全面使用電子巡簽效益，包括減少紙本經費、提升警勤管理、落實巡邏維安成效、巡邏路線分析及治安熱點分析等等，並能因應轄區治安熱點，提供巡邏勤務的規劃運用。

▲雲林縣設置3千460處電子巡邏箱上線運作，由全警局各分駐、派出所等外勤單位試辦運作，今日雲林縣長張麗善親自至雲林縣警局參加「雲林智慧巡簽系統」啟用儀式。 （圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，該系統建置經費來源由縣府核撥201萬餘元推動建置，警政科技的運用是未來趨勢，智慧巡簽管理系統的啟用，導入讓員警用於巡簽勤務，除了電子巡邏箱不怕日曬雨淋，基層員警只要利用M-Police警用行動電腦或員警自身手機，靠近巡邏點的晶片就可1秒簽到，省時、方便又環保，對雲林縣治安之維護意義重大。

▲基層員警只要利用M-Police警用行動電腦或員警自身手機，靠近巡邏點的晶片就可1秒簽到，省時、方便又環保，對雲林縣治安之維護意義重大。 （圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣警局局長朱宗泰表示，智慧巡簽系統建置過程符合ISO27001規範及遵照警局資安相關規定，以防制公務機密外洩及保障同仁個資，另該系統是以電子晶片方式感應，將減少同仁接觸感染病媒機會兼具防疫功效，另藉由導入創新系統應用，預留將來結合警用M-police查捕逃犯、刑案、失蹤人口、毒品人口、治安顧慮人口等功能延伸運用，藉以提升警勤效益。

▲雲林縣警察局於今年5月底完成建置「雲林智慧巡簽系統」，以電子晶片感應取代紙本簽到方式，讓員警巡邏作業便捷快速。 （圖／記者蔡佩旻攝）





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