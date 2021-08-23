非洲豬瘟製品襲台　雲林查緝38處零售點「都吃下肚了」

▲越籍女走私肉製品驗出非洲豬瘟。（圖／應變中心提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

越南製非洲豬瘟病死豬肉驚傳流入台灣，檢警循線追查於8月19日在新北市新莊區某倉庫，查獲鄧姓嫌犯走私香菸及肉品一批，經檢驗「該批肉品疑似呈現非洲豬瘟陽性反應」，雲林縣地方跨部門相關單位大動作組隊進行配合查察與加強稽查，雲林縣長張麗善表示，雲林縣與該非法商曾進行交易的，有38處販售點。

國內查獲越南製非洲豬瘟病死豬肉走私入台案，全台包含金馬離島地區共1338處豬肉販售處，檢調單位昨天在新莊區查獲71公斤豬肉製品，但檢警分析關務署資料、鄧嫌挾帶進口的香腸、火腿製品已逾2100公斤，檢警目前正持續全力追查，而其中雲林縣有38處零售點曾與鄧嫌公司有交易紀錄，目前由雲林縣檢警、衛生局、農業處、動植物防疫所配合查察中。

雲林縣長張麗善表示，上任時即對非洲豬瘟議題相當重視，台灣艱辛走過口蹄疫疫情20多年已拔針，不能再因非洲豬瘟讓養豬農權益受損，當時即推行雲林縣禁止廚餘養豬以杜絕非洲豬瘟。此次斗六分局警員循線查察走私菸酒，進而發現竟有挾帶豬肉製品，更有非洲豬瘟陽性反應的食品流入台灣多縣市，經查約有1338處販售點，其中雲林有38處販售點包含私人民宅、越南小吃攤、食品工廠等，是曾經有進貨往來紀錄的零售點，這種狀況令人觸目驚心。

▲雲林縣長張麗善強調，針對養豬戶再嚴格執行「廚餘禁止進入養豬場」的查緝，再來針對所有廚餘回收的平均量是否正常。 （圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善提到，昨日除了透過網路搜集情資，也尋求海山分局協助來全面查緝，發現食安問題相當嚴重，在空、海運整個國家安全方面是否做了非常嚴謹的維護，這部分值得我們中央各部會來進行檢討，也希望能夠把整個門戶嚴格把關。

張麗善透露，從昨夜至今日，透過各個單位包括警察局、農業處、衛生局、環保局共同查緝，在斗六、斗南、虎尾、台西、西螺等分局區，查緝到的都是過去式，大多都表示已賣出去，時間已久應該也「吃掉了」無法查核。有其中3家則是承認說明確實有買，但不知所購買肉品為不法食品。

張麗善強調，針對養豬戶會再嚴格執行「廚餘禁止進入養豬場」的查緝，後續也會比對所有廚餘回收的平均量是否正常。張麗善說，回收熟廚餘透過虎尾清潔隊脫水後再處理最後成為有機肥料，兩年多來成效斐然，除了提供農民免費肥料，對於養豬場來說，也已經習慣不再以廚餘餵養豬隻，都已經用飼料取代，但縣府不會鬆懈，會嚴格加強執行稽查。

▲越南製非洲豬瘟病死豬肉走私入台案，其中雲林縣有38處零售點曾與鄧嫌公司有交易紀錄，目前由雲林縣檢警、衛生局、農業處、動植物防疫所配合查察中。 （圖／翻攝自Facebook／張麗善）

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