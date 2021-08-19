雲林縣7成鄉鎮醫療資源不足　監委要衛福部等3單位檢討改進

▲雲林縣人口老化問題嚴重，監委要求衛福部正視醫療資源不足問題。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員賴鼎銘、林郁容19日表示，雲林縣為國內65歲以上老年人口占比第二高之縣市，醫事人員數、醫療機構床位數與全國其他縣市相較，均屬偏低，且全縣20個鄉鎮當中，有14個為全民健保醫療資源不足地區，要求衛福部、雲林縣政府及交通部公路總局進行檢討改進。

監察院社會福利及衛生環境、交通及採購委員會18日下午召開聯席會議，針對「雲林縣多數鄉鎮存在健康不平等之問題」通過調查報告，質疑以統計平均值做為醫療資源分配之思維，未能如實反映偏鄉地區醫療資源不足之困境，要求衛福部、雲林縣政府及交通部公路總局進行檢討改進。

賴鼎銘、林郁容指出，雲林縣為國內65歲以上老年人口占比第二高之縣市，2020年底達19.10%，僅低於嘉義縣；死亡率為每十萬人口1041人，僅低於嘉義縣及台東縣；每萬人口執業醫師數為18.1人，全國為30.4人。

賴鼎銘、林郁容再指，雲林縣醫院專科醫師專任人數比率為53.8%，全國為70.0%；平均每萬人口醫院病床數為47.1床，全國為57.3床；每萬人口一般病床數為32.3床，全國為41.7床。

賴鼎銘、林郁容表示，前述各項指標均顯示，雲林縣醫事人員數及醫療機構床位數與全國其他縣市相較，均屬偏低，且統計平均值不能如實反映偏鄉地區醫療實作現場。

賴鼎銘、林郁容說明，雲林縣20個鄉鎮中，有14個為全民健保醫療資源不足地區，當地衛生所及基層醫療院所雖能提供基本健康照護，但民眾所需特定專科別醫療照護服務極其有限。

賴鼎銘、林郁容建議，健保署應強化資源不足地區改善方案，以醫師移動、病人不動之方式，因地制宜輸送需求較高之專科醫療服務至雲林縣醫療資源不足地區，以縮小城鄉差距，落實健康平權。

賴鼎銘、林郁容指出，雲林縣現有就醫公共運輸系統，未必符合使用者需求，交通障礙仍影響部分有醫療需求民眾之就醫可近性，衛福部、交通部公路總局及雲林縣政府應確實檢討，提升偏鄉長者就醫之便利及減少交通成本。

賴鼎銘、林郁容也提醒，雲林縣整形外科、神經外科、眼科等專科科別執業登記之醫師人數較少，而台大醫院雲林分院缺乏之專科，包括代謝內分泌科、小兒外科、腎臟內科、眼科、感染科、放射科、整形外科、神經外科、復健科、婦產科及骨科等。

賴鼎銘、林郁容說，雲林縣婦產科或家庭醫學科之女醫師人數少；口湖鄉及二崙鄉無牙醫師執業，另有4個鄉鎮各僅1名牙醫師。

賴鼎銘、林郁容認為，為解決特定專科人力不足之問題，衛福部應檢討公費醫師制度、偏鄉地區執業之專任助產人員執行子宮頸抹片採樣之可行性、牙醫師巡迴醫療之誘因、公立醫院醫師支援非公立醫院醫療服務之限制。

此外，衛福部也應放寬通訊診療治療辦法至偏遠地區之民眾，並解決醫療資源不足地區民眾接受C肝篩檢及治療之問題，確實協助雲林縣政府處理人力及資源不足之問題，期能改善偏遠地區之醫療照護。