恆春警鍾秉峰獲廉潔楷模　局長劉印宮：期許任內員警零貪瀆

▲恆春警分局交通小隊警員鍾秉峰獲屏東縣110年度廉潔楷模 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣政府警察局推薦交通警察隊恆春小隊警員鍾秉峰參加屏東縣政府舉辦110年度廉潔楷模遴選活動，獲選為年度廉潔楷模員工；吳麗雪副縣長代表縣長潘孟安上午該府主管會報中公開表揚外，並親自頒發獎牌乙幅、禮券3000元嘉勉，以激勵員工廉潔自持榮譽心，型塑良好廉政風氣。

今年獲遴選廉潔楷模除鍾警員外，另有屏東縣政府消防局第四大隊隊員李成偉等共7人同時獲獎。縣府政風處陳處長表示，他們7人對於主辦或監督之業務拒收賄賂、餽贈或其他不正利益，清廉自持足為公務員典範。

屏東縣政府警察局政風室表示，鍾警員除廉潔自持外，同時在工作上表現績效良好，獲得無數功獎，能獲獎名符其實。

縣警局長劉印宮於8月24日走馬上任，在交接完成後，為免縣長相當關心之治安、交通、防疫及防非洲豬瘟等重要工作出現空窗期，讓警政工作無縫接軌，隨即馬不停蹄於當日下午4時召開該局主管會議，除以其過去擔任主官(管)經歷，無私的將30幾年實務經驗分享傳承給在座7位分局長及相關科室主管外，並指示未來施政方針，同時檢討過去發生貪瀆案例，將推動屏東縣警政業務全新的廉政治理思維，防範再發生貪瀆案件，期許任內員警零貪瀆案件。

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