屏東19天戰勝Delta病毒　英國衛報記者杜特披露傳送世界參考

▲英國衛報駐台記者Helen採訪屏東縣長潘孟安 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

Delta變異病毒株已擴散全球142國，今年6月Delta首度攻入台灣，發生在屏東縣枋山鄉，經縣府積極全力防堵病毒擴散，19天就完全控制住讓全球各國聞之色變的病毒，這在全球是為罕見的現象，因此包括英國衛報及日本台灣新聞等兩家媒體，都分別報導屏東防疫成功的經驗，讓台灣屏東的經驗傳送到其他的國家。

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▲採訪衛生局長施丞貴。

英國衛報周刊提到，「縣長潘孟安知道Delta變種病毒入侵屏東非常震驚」，位於屏南的枋山，地處偏遠，醫療資源薄弱，幾乎沒有人接種過疫苗，當時所有的預防措施都只是針對Alpha病毒，面對Delta首度侵入枋山鄉，我們沒有先例可以參考，更無法向任何人諮詢，只知道當下唯一信念就是，一定要盡所有的努力防堵，避免疫情擴散」。

潘縣長說，疫情爆發後，縣府團隊在第一時間當機立斷採取強化防疫措施，透過精準疫調、擴大匡列居家隔離、社區篩檢、疫苗施打、「微封村」停止商家營業減少人群流動、加強環境清消等措施多管齊下，更建立指揮中心，和衛生局施局長及專家級的衛生官員每晚開會，討論和製定要實施的新措施，成功在19天內將667名居家隔離者全數解除隔離，守住台灣最南端淨土，抑制病毒蔓延。

縣府表示，「他山之石，可以攻錯」，在歷經Delta這一役，屏東經驗不只提供給台灣其他縣市參考，更可以提供給國際對抗Delta參考，畢竟現今尚未找到阻止Delta病毒肆虐的方法，屏東抗疫成功是非常難得的經驗。

縣府透過中央研究院訪談，主動出擊寫信給各國多家媒體分享對抗Delta經驗，而英國第二大報紙「衛報」駐台記者Helen也在8月底南下屏東枋山採訪縣長、衛生局長、當地居民、確認者、衛生所人員等人員，了解屏東對抗Delta情形，並於昨(5)日寫成報導，分享於個人推特，讓更多國家參考，而日本台灣新聞社收到信件時，當下也同意刊登，讓日本人了解屏東對抗疫情過程，讓當地民眾作為借鏡。

日前台灣中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉參與電視節目訪談，提到台灣的Delta遭遇，認為「屏東經驗」是國際學術研究的有意義個案，應該要寫成國際的學術論文，讓更多人知道，對於縣府當機立斷的防疫措施，感到相當佩服。

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