快訊／謝長廷隔海喊話「條子鴿」　拿得出證據願替謝維洲下跪道歉

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

退休警察「條子鴿」日前在臉書發文指控，曾攔查時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，遭嗆「你知道我爸是誰嗎？」甚至為此吞下2支申誡，謝長廷昨晚澄清這是假消息後，今也再發文表示，如果條子鴿拿得出證據，願意代替謝維洲下跪道歉，「你如提不出証據也應該有道德勇氣向台灣社會道歉。」

謝長廷表示，謝維洲被自己收養30年，最後斷絕父子關係，直接原因是他沉迷運動彩券，還有一個原因，是到日本任職後，沒有能力再監督他或保護他，「而他的個性也沒有辦法保護自己，恐怕會連累許多親友。」

謝長廷表示，這次條子鴿在文末暗示「日本的謝先生」，希望我對號入座，自己大可輕鬆甩鍋說已斷父子關係，自己要去面對處理，「但難得父親節還收到他的祝福，也説他最近過著平靜日子、領薪水依協議還債，我想不通條子鴿要摧毀一個年輕人努力站起來的生機。」

謝長廷表示，自己知道謝維洲性格軟弱，雖有不少缺點，但絕對不是那種會説「你知道我爸爸是誰」的人，這明顯是假消息，台灣政治複雜，這種抹黑危機顯然不是謝維洲能夠處理，「成鹿為了保護小鹿，會自己跑去讓惡狼或獅子追，雖然冒險，但考慮後我還是決定再伸出手扶維洲一把。」

文末，謝長廷也呼籲，條子鴿只要提出證據，能證明因為開謝維洲罰單而被人施壓，那麼自己願意代謝維洲下跪道歉，「如提不出証據也應該有道德勇氣向台灣社會道歉，因爲造謠中傷浪費社會資源，造成不良影響。」

對此事件，台北市警局則回應，「條子鴿」是在2007年才調至台北市警局，而謝長廷擔任行政院長的時間是2005年至2006年，時間點對不上。