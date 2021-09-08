Delta病毒強襲　美CDC估：開學3個月75％學童將染疫

▲美國CDC預測，在最糟的情況下，開學3個月內將有75％的學童染疫。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

美國幾個月來受Delta變異株侵襲，疾病管制與預防中心（CDC）出資的實驗室發布一項模擬研究，預測在沒有適當防疫措施之下，最糟情況將有75％的學童在開學3個月內感染新冠肺炎，即使在充分佩戴口罩與進行篩檢的狀況下，這項數字也只下降至22％。

根據美國KHOU 11電視台報導，這項模擬研究指出，在沒有戴口罩或缺乏常規篩檢的小學中，3個月內就可能有多達75％的學童染疫，即使戴上口罩與定期檢測，此佔比也只下降至22％。研究團隊表示，口罩使用不完善或沒有妥善隔離的因素也影響了結果。

▲美國受Delta新冠變種病毒侵襲，呼籲兒童戴上口罩。（圖／路透）

美國ABC 11則於8月19日報導，北卡羅萊納州自6月初到8月中旬0到17歲的族群感染人數增加了1176％，相當於超過11倍。北卡州立大學教授思萬（Julie Swann）博士說，兒童感染的危險不僅是造成本人就醫或住院，而是在於兒童或青少年會把病毒從學校帶回家。

思萬博士參與的一項模擬研究顯示，若不對幼兒園到12年級制的「K–12學校」進行防疫干預，大約75％的易感染兒童將在第一學期就會染疫，結果與CDC研究類似。思萬說，「即使是研究病毒的學者，對她們來說，病毒在學校傳播的速度也實在有點令人吃驚。」她認為，最好的方法是讓學生在學校裡戴上口罩，否則大多數學校最終仍會被迫採取遠距教學。

研究發現，500名學生中原本可能有315人會染疫，口罩與篩檢措施之下將降至105人，在已接種疫苗的高中生族群中更有望降至38人。

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