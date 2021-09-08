美研究：染疫康復再打2劑疫苗　將具「超人免疫」可抗6種變異株

▲美國大學研究發現，曾經染疫康復者對mRNA疫苗會有較強烈的免疫作用反應，足以對抗多種新冠變異株。（示意圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國病毒學家研究發現，曾經染新冠肺炎康復又接種2劑mRNA疫苗者，體內將表現出超乎平常的免疫能力，能藉由許多抗體對6種不同的新冠變種病毒做出免疫反應，因此，研究人員甚至將其稱為「超人免疫」或「混合免疫」。

根據英國《每日郵報》報導，美國洛克斐勒大學（Rockefeller University）知名的希臘裔病毒學家哈齊約安努（Theodora Hatziioannou）參與此項研究，結果表明混合了接種mRNA疫苗（輝瑞/BNT或莫德納疫苗）與感染病毒2種免疫刺激的人，會出現如「超人般」的免疫能力。她向美國國家公共電台（NPR）表示，曾經感染康復的人會對疫苗表現出驚人的反應，「我認為他們是擊抗病毒的最佳人選。」

免疫學家克羅蒂（Shane Crotty）在期刊《科學》6月號中撰文解釋，先前感染產生的「自然免疫」與疫苗產生的免疫功能不同，自然免疫會讓人體免疫系統對未來病毒的入侵建立不同的防護措施，包含B細胞與T細胞都會記住病毒的樣子，當再次感染時就會刺激抗體產生。研究發現，自然免疫可以持續7到8個月，大約一年後，免疫系統仍會保持一些記憶，但可能較容易受到變種病毒的影響。

▲新冠肺炎患者康復後再接種mRNA疫苗，可以刺激免疫系統投入更多資源，製造更大量的抗體。（圖／路透）

克羅蒂表示，但是如果讓具自然免疫的人接種疫苗，就會增強免疫系統對病毒的記憶，疫苗會向免疫系統發出「這種病毒是嚴重威脅」的訊號，讓這些人的免疫系統投入更多資源來預防這種病毒，這意味著會有更大量的B細胞與T細胞記住新冠病毒的長相，而且B細胞先前已被證實出現試圖預測潛在變異的傾向，T細胞則會識別出各個不太可能隨著變異而改變的病毒片段，也有助於防止受變異株感染。

克羅蒂引述的一項研究中，研究人員發現「混合疫苗與感染免疫」的人體內產生對抗Beta變異株的抗體數量，比單純感染康復者高出100倍，儘管這些人先前未曾感染過這種變異株，仍然有更強的免疫系統來對抗病毒。另外，無論先前感染時是輕症、重症或是無症狀感染者，對新冠病毒的免疫力都很高。

▲洛克斐勒大學研究顯示，混合免疫者的血漿可以對抗6種不同的「高關注」新冠變異株（variants of concern）。（圖／路透）

洛克斐勒大學最近這項研究將15名染疫康復後接種疫苗的患者與單純接種疫苗，或單純自然免疫的患者進行比較，發現「混合免疫」患者的血漿樣本可對抗6種新冠變異株、原始的SARS病毒，以及在蝙蝠和穿山甲中發現的冠狀病毒，「混合免疫」的免疫系統能夠識別入侵者，並建立抗體擊退它們。研究負責人貝奈茲（Paul Bieniasz）合理預測，這些人對目前可預見的未來大多數，甚至是所有新冠變異株有很好的保護，也提出對SARS有一定防護作用的猜測。

貝奈茲表示，「基於這些研究發現，看起來免疫系統最終仍會戰勝新冠病毒。」

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