快訊／幼兒園群聚風暴狂燒！台中阿公北上看孫緊急隔離　PCR出爐

▲新北幼兒園群聚！台中阿公北上看孫遭匡列，阿公PCR採檢結果出爐。（圖／記者陳以昇攝）



記者游瓊華／台中報導

新北幼兒園爆出有15人確診，確診者足跡不僅涉及苗栗，台中、彰化也匡列接觸者！台中遭匡列的接觸者，為染疫幼兒同班同學的阿公，已送集中檢疫所，其PCR採檢結果也出爐為陰性。衛生局今天表示，進一步調查後發現，阿公北上看孫，孫子因同班同學確診後遭匡列，阿公接觸孫後也被擴大匡列，採檢後已入住集中檢疫所。衛生局也強調，該案接觸地點為新北市，確診個案無台中市足跡。