條子鴿前同事曝「他在分局當嘉獎守門員」　網再挖2事蹟

▲酈男擔任警職時，曾多次英勇救人登上媒體版面。（圖／翻攝台東縣警局臉書）

記者黃翊婷／綜合報導

酈姓退休警察作家「條子鴿」4日在臉書PO文指稱前行政院長謝長廷的兒子耍特權，掀起雙方隔空論戰。而隨著風波越演越烈，關於他的過往也紛紛被網友挖出，其中包含兩篇在今年4月刊登於臉書《靠北警察》的文章，內容直指條子鴿在分局當嘉獎守門員，甚至會在無線電中罵自己人給民眾聽。

酈男聲稱攔查謝維洲（後改名張維洲）闖紅遭記兩支申誡，隨後謝長廷出面澄清是假消息，並表示如果真是如此，他願意代替兒子下跪道歉，但也請酈男拿出證據，「你如提不出證據也應該有道德勇氣向台灣社會道歉。」沒想到風波越鬧越大之後，各界卻陸續出現不同聲音，先是有人起底酈男是新黨台北市議員侯漢廷服務處的副主任，接著被國道警察打臉並未在國道警局任何單位服務過，律師呂秋遠、財經網美胡采蘋也發文評論，作家黃大米甚至痛批「條子鴿是個說謊成性的爛人，連哭泣都是謊言」。

▲▼曾有警員在臉書匿名投稿稱條子鴿是嘉獎守門員。（圖／翻攝自Facebook／靠北警察）

此外，也有網友挖出今年4月28日臉書《靠北警察》的文章，投稿者聲稱，條子鴿的文章都把自己塑造得很正義，實際上卻在分局當嘉獎守門員，擋同事的嘉獎，「還會無中生有一堆謊話，看到你在臉書正氣凜然真的很噁心耶」。

隔日又有一名投稿者附和前一篇PO文說，「就我對他的認識，除了莫名奇妙的嘉獎守門員（辦法都寫在那邊，還可以退件退到讓別人收爛攤子）之外，還有在兩號的時候，回報狀況如果他不滿意還會罵人呢，而且還不只一兩次，就跟你說現場還在了解狀況，無線電還會罵自己人給民眾聽『我要回報一號啊，快點！』嗯，還好你退了。」

▲民進黨立委莊瑞雄北辦執行長林延鳳請台北市議員調閱警局資料，發現條子鴿並未因態度不佳被懲處。（圖／林延鳳臉書）

面對外界種種質疑，酈男7日在臉書上以570字長文回擊，同時也提到，「我不是政治人物，沒有政治傾向，也沒打算參選，更無需靠蹭人氣來增加自己的知名度。我上篇文章中完全沒有影射遠在日本的謝先生有進行關說，提告是謝先生的權利，我尊重也問心無愧，我只是寫出了當初我所遭遇的事情。」也希望不要再利用他來炒作政治相關活動，他也不會再做出任何回應，對於受到牽連的人他感到非常抱歉。

不過，從酈男隨文貼出的照片中，有眼尖網友發現「申誡為0次」，與前文提到遭記兩支申誡自相矛盾，引起網友們留言討論，「你的兩支申誡呢」、「這是篇令人失望的回應，有空發這種文不如直接道歉了吧」。