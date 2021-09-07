「申誡0次」條子鴿臉書秀獎懲表又被抓包　網酸：PO文前要校對

▲網友質疑條子鴿是平行時空系寫手！懷疑他經歷寫到亂套 台海危機、周人蔘案都有他。（圖／翻攝誠品eslite）

記者張君豪／台北報導

日前臉書PO文指稱前行政院長謝長廷兒子謝維洲闖紅燈耍特權的退休警員「條子鴿」酈俊睿，7日下午再度透過臉書粉專發文澄清，針對國道警察局否認他曾任職該單位聲明，他PO出自己收藏的警員獎懲紀錄表、證明自己曾經「支援」國道警察勤務，並強調自己撰文沒有政治傾向，「完全沒影射遠在日本的謝先生進行關說」，並尊重謝先生提告權利。

但條子鴿大秀自己從警「獎懲紀錄表」卻引發警界討論，警界人士指出，該紀錄表顯示，條子鴿是以保一總隊警員身分支緣國道交通取締勤務，支援期間從2006年到2007年。

▲條子鴿7日下午PO文秀出從警生涯獎懲紀錄表，眼尖網友發現他申誡處分紀錄為0，引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

警界指出，支援機關並非等同「在該機關服務」，警方舉例：警察配合衛生局執行防疫檢疫勤務，警員可以說自己在衛生局上班嗎？日前全國警力支援關務署取締非洲豬瘟肉，警員可以自稱在關務署、農業單位上班嗎？「條子鴿出書、自介履歷的經歷，大多都是保安警力身分支援其他單位，他自稱刑警、國道警察都是這樣，只是警界大家不說破。」

加上謝長廷擔任行政院長是在2005年2月到2006年1月，根據條子鴿功績表顯示，2006年他多以保一維安警力支援北市、警政署陳抗勤務，看不到他在地區警分局服務的紀錄，「又何來對闖紅燈的謝維洲開單？」

更令人玩味的事，儘管條子鴿再三強調，他把當時遭分局懲處申誡的紙本「獎懲令」寄到行政院給時任院長的謝長廷，但7日下午條子鴿自PO警員生涯獎懲紀錄表，右上方的申誡欄位紀錄竟然是「0」。

警界人士認為，條子鴿敘述事件文筆生動，但未必是親身經歷，縱然如條子鴿所言，紙本「獎懲令」已經寄給行政院長，但歷年功績紀錄表上也應該有申誡紀錄，這張關鍵圖表無異自己打臉自己；也有網友留言嘲諷，「條子鴿從事出版業寫小說，PO文前也該校對一下。」

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