條子鴿回擊「沒說謊也沒影射」　網揪照片1細節怒了：不如道歉

▲條子鴿。（圖／翻攝台東縣警局臉書）

記者曾筠淇／綜合報導

警察作家「條子鴿」日前發文指控，他因為曾經攔查「時任行政院院長的兒子」而吞下2支申誡。事後因被打臉說謊造謠，因此他稍早也首度回應，強調自己問心無愧，「我曾經歷過的事情，沒有說謊也沒有杜撰」。只不過條子鴿貼出的照片卻顯示「申誡0次」，讓大票網友看傻眼。

條子鴿4日發文回想過去，提到自己看到一輛名車闖紅燈，因此便開警笛追上攔停，怎料對方竟嗆「你知道我爸是誰嗎？」事後，條子鴿就收到2支以「態度不佳」為由而記的申誡，因此他在文末就寫道，「不知遠在日本的謝先生，是否收到我深深地思念。」

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事件爆發後，引發外界一片譁然，條子鴿稍早發文表示，他要為了上篇文章造成許多人的困擾致歉，不過他在粉專上的文章，「都是在分享我曾經歷過的事情，沒有說謊也沒有杜撰，因為沒有必要」，他沒想過自己的經歷竟變成有心人士政治操控的文章。

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）

條子鴿強調自己沒有政治傾向，「我上篇文章中完全沒有影射遠在日本的謝先生有進行關說，提告是謝先生的權利，我尊重也問心無愧」，他只是單純描述當時所發生的事情。

不過，從條子鴿貼出的照片可見，若此為他本人的平時成績紀錄及獎懲，那「申誡0次」就與前篇文提到的2支申誡自相矛盾。因此不少網友都留言回應，「你的2支申誡呢」、「您說的申誡是在平行時空嗎」、「說好的2支申誡呢？怎麼上面看到的是0支」、「申誡到底在那？有說等於沒說」。

還有其他網友留言表示，「這是篇令人失望的回應，有空發這種文不如直接道歉了吧」、「沒有影射，但文章末端的確提到日本謝先生」、「沒有影射？那上篇文末提及思念在日本都謝先生是什麼意思」、「上一篇要故意影射謝長廷的就好，然後這篇照片也不敢貼你的名字」。