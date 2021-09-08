葉毓蘭挺條子鴿留言「領養的」　黃光芹轟沒教養釣出本人道歉

記者黃翊婷／綜合報導

退休警察作家「條子鴿」指稱前行政院長謝長廷的兒子耍特權，風波持續擴大，連帶在他PO文底下留言「如果是領養的那位」的前警大教授葉毓蘭也被波及。資深媒體人黃光芹7日在臉書發文痛批「領養的」這句話太傷人，充滿歧視，甚至讓人覺得沒教養，結果意外引來葉毓蘭留言親自道歉。

▲條子鴿兩支申誡的風波越演越烈。（圖／翻攝台東縣警局臉書）

「條子鴿」酈姓退休警員4日在臉書PO文指稱攔查前行政院長謝長廷的兒子謝維洲（後改名張維洲），結果遭記兩支申誡，但隨後被謝長廷駁斥為假消息，陸續還有人跳出來打臉，包含國道警察表明他並未在國道警局任何單位服務過，作家黃大米也痛批「條子鴿是個說謊成性的爛人，連哭泣都是謊言」；還有網友挖出今年4月兩篇《靠北警察》的PO文，聲稱他在職時不僅於分局當嘉獎守門員，甚至會在無線電中罵自己人給民眾聽。

而這把火持續延燒，也燒到曾在PO文底下留言的前警大教授、國民黨立委葉毓蘭。由於謝維洲是謝長廷的養子，條子鴿PO出該篇文章後，葉毓蘭竟在底下留言「真的不太容易看出來，如果是領養的那位」。

▲葉毓蘭在條子鴿的臉書PO文留言稱當事人為「領養的」。（圖／翻攝自Facebook／條子鴿）

資深媒體人黃光芹7日在臉書發文痛批，「領養的又怎樣！」葉毓蘭挺警界自己人，對條子鴿陳述的一切深信不疑，還用「光榮的印記」來形容這兩支申誡，卻沒有深究為何重要的時間不符這個盲點，而是以「領養的那位」來稱呼當事人，言詞間充滿歧視，甚至讓人覺得沒教養。

黃光芹認為，不管謝維洲有沒有行使特權，都與他的身世無關，「是什麼樣的心態，讓葉委員將是不是親生，作為行為是否偏差的判準？多虧她還曾任警大教授！」用這樣輕率的言詞來稱呼一個人，除了有可能傷人，更凸顯加害者內心的粗暴，「難道是唏哩呼嚕就入人於罪，傷人信譽，毁人名節？只因為他是領養的？為人師表，未加責成，還一味瞎挺？也難怪早有俗諺說，『癩痢頭的兒子是自己的好』！」

▲黃光芹PO文痛批葉毓蘭的行為沒教養。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹，下同）

文章公開大約2個小時後，葉毓蘭親自在黃光芹臉書留言道歉，「很抱歉，我當時只是順著條子鴿文中所說的去猜當事人」，沒有任何詆毀領養或被領養者的意思，畢竟她從10歲起也莫名其妙成為養女，不再與生父兄姊同姓，「有什麼資格歧視？」

葉毓蘭也強調，過去從未教過條子鴿，不是他的老師，但有買過書，欣賞他的文采，也贊成他當日PO文的原意，也就是反對所有對警察開單時的不當施壓，「我的文章、留言，文責自負，相信光芹、條子鴿也都一樣！」

▼葉毓蘭留言道歉。