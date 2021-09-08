　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

葉毓蘭挺條子鴿留言「領養的」　黃光芹轟沒教養釣出本人道歉

記者黃翊婷／綜合報導

退休警察作家「條子鴿」指稱前行政院長謝長廷的兒子耍特權，風波持續擴大，連帶在他PO文底下留言「如果是領養的那位」的前警大教授葉毓蘭也被波及。資深媒體人黃光芹7日在臉書發文痛批「領養的」這句話太傷人，充滿歧視，甚至讓人覺得沒教養，結果意外引來葉毓蘭留言親自道歉。

▲退休後化名條子鴿的退警酈俊睿曾多次英勇救人登上媒體版面。（圖／翻攝台東縣警局臉書）

▲條子鴿兩支申誡的風波越演越烈。（圖／翻攝台東縣警局臉書）

「條子鴿」酈姓退休警員4日在臉書PO文指稱攔查前行政院長謝長廷的兒子謝維洲（後改名張維洲），結果遭記兩支申誡，但隨後被謝長廷駁斥為假消息，陸續還有人跳出來打臉，包含國道警察表明他並未在國道警局任何單位服務過，作家黃大米也痛批「條子鴿是個說謊成性的爛人，連哭泣都是謊言」；還有網友挖出今年4月兩篇《靠北警察》的PO文，聲稱他在職時不僅於分局當嘉獎守門員，甚至會在無線電中罵自己人給民眾聽。

而這把火持續延燒，也燒到曾在PO文底下留言的前警大教授、國民黨立委葉毓蘭。由於謝維洲是謝長廷的養子，條子鴿PO出該篇文章後，葉毓蘭竟在底下留言「真的不太容易看出來，如果是領養的那位」。

葉毓蘭挺條子鴿留言「領養的」，黃光芹氣罵沒教養釣出本人道歉。（圖／翻攝自Facebook／條子鴿、黃光芹）

▲葉毓蘭在條子鴿的臉書PO文留言稱當事人為「領養的」。（圖／翻攝自Facebook／條子鴿）

資深媒體人黃光芹7日在臉書發文痛批，「領養的又怎樣！」葉毓蘭挺警界自己人，對條子鴿陳述的一切深信不疑，還用「光榮的印記」來形容這兩支申誡，卻沒有深究為何重要的時間不符這個盲點，而是以「領養的那位」來稱呼當事人，言詞間充滿歧視，甚至讓人覺得沒教養。

黃光芹認為，不管謝維洲有沒有行使特權，都與他的身世無關，「是什麼樣的心態，讓葉委員將是不是親生，作為行為是否偏差的判準？多虧她還曾任警大教授！」用這樣輕率的言詞來稱呼一個人，除了有可能傷人，更凸顯加害者內心的粗暴，「難道是唏哩呼嚕就入人於罪，傷人信譽，毁人名節？只因為他是領養的？為人師表，未加責成，還一味瞎挺？也難怪早有俗諺說，『癩痢頭的兒子是自己的好』！」

葉毓蘭挺條子鴿留言「領養的」，黃光芹氣罵沒教養釣出本人道歉。（圖／翻攝自Facebook／條子鴿、黃光芹）

▲黃光芹PO文痛批葉毓蘭的行為沒教養。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹，下同）

文章公開大約2個小時後，葉毓蘭親自在黃光芹臉書留言道歉，「很抱歉，我當時只是順著條子鴿文中所說的去猜當事人」，沒有任何詆毀領養或被領養者的意思，畢竟她從10歲起也莫名其妙成為養女，不再與生父兄姊同姓，「有什麼資格歧視？」

葉毓蘭也強調，過去從未教過條子鴿，不是他的老師，但有買過書，欣賞他的文采，也贊成他當日PO文的原意，也就是反對所有對警察開單時的不當施壓，「我的文章、留言，文責自負，相信光芹、條子鴿也都一樣！」

▼葉毓蘭留言道歉。

葉毓蘭挺條子鴿留言「領養的」，黃光芹氣罵沒教養釣出本人道歉。（圖／翻攝自Facebook／條子鴿、黃光芹）

►飯店窗外有長頸鹿經過！

ET快訊
快訊／幼兒園群聚風暴！台中阿公北上看孫緊急隔離　PCR出爐
「這條尾巴下藏了Delta」　醫喊仍可清零！因多這項防疫利器
李佳穎爆秘婚2年！180cm帥老公身分曝　18歲失聯再重逢
中颱璨樹「爆炸性發展」　鄭明典貼1圖示警：增強速度驚人
條子鴿前同事曝「他在分局當嘉獎守門員」　網再挖2事蹟
日月潭底竟是他們家族地！林務局「追殺折磨」70年　8月底自戕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

葉毓蘭挺條子鴿留言「領養的」　黃光芹轟沒教養釣出本人道歉

熟女抱嬰照片曝光　屁孩裝檢察官騙砲！一查前科讓她驚呆

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

條子鴿前同事曝「他在分局當嘉獎守門員」　網再挖2事蹟

女強人揪單身6年男開房　暈船要結婚竟遇2孩喊他爸！渣男下場慘曝

靠木馬病毒側錄網銀帳密　盜刷集團狂發釣魚簡訊2年狠撈上百萬

三總牙醫「開副本詐健保」入袋百萬　涉頂下診所開撈遭檢聲押

釣魚簡訊植木馬程式　網銀盜刷集團2年狠撈數百萬

快訊／社運名人黃益中妻遭變態狼偷拍　店員合力抓捕仍讓他逃了

快訊／三總牙醫「偷兼差」生意好　涉頂下診所詐健保百萬

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

全台唯一油電跑車Sian要價近2億　有10輛藍寶堅尼+面試才有資格買

毒犯開車拒檢...不甩紅燈直直衝　撞倒警機車！女警開槍追捕逮人

知名滷肉飯婉拒內用+勸戴口罩　遭4煞狠砸翻桌！百塊爌肉全翻

葉毓蘭挺條子鴿留言「領養的」　黃光芹轟沒教養釣出本人道歉

熟女抱嬰照片曝光　屁孩裝檢察官騙砲！一查前科讓她驚呆

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

條子鴿前同事曝「他在分局當嘉獎守門員」　網再挖2事蹟

女強人揪單身6年男開房　暈船要結婚竟遇2孩喊他爸！渣男下場慘曝

靠木馬病毒側錄網銀帳密　盜刷集團狂發釣魚簡訊2年狠撈上百萬

三總牙醫「開副本詐健保」入袋百萬　涉頂下診所開撈遭檢聲押

釣魚簡訊植木馬程式　網銀盜刷集團2年狠撈數百萬

快訊／社運名人黃益中妻遭變態狼偷拍　店員合力抓捕仍讓他逃了

快訊／三總牙醫「偷兼差」生意好　涉頂下診所詐健保百萬

美網／梅德韋傑夫首次丟盤連3年闖4強　終結荷蘭大黑馬

鬼月「醫院空床嗶嗶響」太平間竟來了　護理師發涼！驚曝更可怕事

史上最偉大足球員揭曉！　牛津大學教授「7指標演算法」得出答案

19歲黑馬女將改寫美網22年紀錄　費南德茲挺進女單4強

快訊／幼兒園群聚風暴狂燒！台中阿公北上看孫緊急隔離　PCR出爐

若幼兒園確定Delta應升三級　專家曝「這次台灣人很幸運」原因

「入秋必備」5個實用單品！外搭針織背心應付突然的變天

台灣民意／陳時中好感度降溫20度　侯友宜、柯文哲激增

葉毓蘭挺條子鴿留言「領養的」　黃光芹轟沒教養釣出本人道歉

名廚「沉迷網路交友」拋家棄子！　堅持不養3孩逼老婆離婚

皮條客雄中附近拉到便衣警　21歲短裙美胸女哭求放過她

社會熱門新聞

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

條子鴿前同事曝：在分局當嘉獎守門員

女子開房單身6年男暈船要結婚　竟遇2孩喊他爸

三總牙醫開副本入袋百萬　涉詐健保遭聲押

雄中人共同回憶　高雄「流鶯街」花500轉大人　

木馬側錄網銀帳密　盜刷集團靠釣魚簡訊狠賺百萬

即／群組誤傳「極品瑜珈」謎片　文山一副分局長遭拔官

學生專車轉彎安全門突開　女高中生慘叫甩車外險死

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

快訊／「條子鴿」570字重砲回：問心無愧

快訊／社運名人黃益中妻遭變態狼偷拍

群組誤傳「極品瑜珈」片　北市副分局長糗大

獨／22歲混血嫩模失蹤2天墜樓亡　超黑暗IG曝

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

更多熱門

相關新聞

條子鴿前同事曝：在分局當嘉獎守門員

條子鴿前同事曝：在分局當嘉獎守門員

酈姓退休警察作家「條子鴿」4日在臉書PO文指稱前行政院長謝長廷的兒子耍特權，掀起雙方隔空論戰。而隨著風波越演越烈，關於他的過往也紛紛被網友挖出，其中包含兩篇在今年4月刊登於臉書《靠北警察》的文章，內容直指條子鴿在分局當嘉獎守門員，甚至會在無線電中罵自己人給民眾聽。

條子鴿撞臉太陽花打學生暴警！網看經歷嚇傻

條子鴿撞臉太陽花打學生暴警！網看經歷嚇傻

「申誡0次」條子鴿臉書秀獎懲表又被抓包

「申誡0次」條子鴿臉書秀獎懲表又被抓包

條子鴿回擊「沒說謊」　網揪照片1細節怒了

條子鴿回擊「沒說謊」　網揪照片1細節怒了

謝長廷曝AZ交涉過程　「民間採購2個月、日本1週就支援到貨」　

謝長廷曝AZ交涉過程　「民間採購2個月、日本1週就支援到貨」　

關鍵字：

謝長廷葉毓蘭黃光芹條子鴿

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

《刻在》美國作者擬提告抄襲　吳宗憲轟：硬掰就恥辱

無尊戀上女神阿喜！摸臉摸大腿全被拍

快訊／台彩大樂透中秋加碼！10人「單注中獎」百萬

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

璨樹開眼飆胖　鄭明典曝恐怖特徵

鳳小岳談愛妻引產嘆：生命自有命

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

小鋼炮璨樹轉中颱　估明晚海警、周五陸警

新冠舌有3種！醫驚曝幼童「舌頭像草莓」快送急診

最早發病非老師！一圖看懂「幼兒園16人傳播鏈」

裘莉21歲遭「淫魔監製」下手

減肥不碰白飯？你錯了　醫推「激瘦2吃法」：運動前必吃

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

更多

最夯影音

更多
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀
張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面