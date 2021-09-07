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疫情衝擊、市場需求　呱吉提議「開放網路賣酒」逾5000人連署

▲▼威士忌,烈酒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲儘管網購發展蓬勃，電子支付身分查驗系統也成熟，「網路賣酒」何時才能開放，至今仍存有爭議。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

網路何時才能開放賣酒，爭議已久，台北市議員邱威傑（呱吉）透過公共政策網路參與平台，提議修正《菸酒管理法》第三十條，發起「開放網路賣酒」連署，逾5000人附議達標，主管機關財政部須於10月3日前具體回應說明。網路購物商機大，再加上疫情改變購物習慣，時空環境背景不同以往，對於外界擔心未成年身分造假在網路買酒或酒駕加遽，邱威傑認為，以現在的科技手段來說，其實可以解決網路身分驗證或實名制等問題，建議參考各國作法予以開放。

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▲台北市議員邱威傑(呱吉)發起開放網路賣酒，獲超過5000人連署。(採訪／記者洪菱鞠；攝影剪輯／記者吳杰澄)

根據現行《菸酒管理法》第三十條規定：「酒之販賣或轉讓，不得以自動販賣機、郵購、電子購物或其他無法辨識購買者或受讓者年齡等方式為之。」主要是為了避免未成年買酒，隨著網路購物成為現代人的消費習慣，民國105年雖然有人提出修正法規，針對開放網路販售酒進行討論，並引起廣大討論聲量，但在兒少團體與反酒駕團體的大力反對下，最後無疾而終。

呱吉提案連署開放網路賣酒（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

▲台北市議員邱威傑（呱吉）提案連署開放網路賣酒（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

然而回顧今昔時空，邱威傑認為國內應該重新思考開放網路買酒服務的可能性。他再度發起相關提案的連署內容中提到，「開放網路販賣不代表未成年人就可以輕易買到，無論是採取信用卡或網銀轉帳付款，又或是在收貨時確認簽收人年齡，都與在商店中查驗身分證具有同樣的效果。」

「禁止網路賣酒的規定，22年前《菸酒管理法》制定時就已在其中，時至今日，網路購物的便利性，使其成為現代人生活日常的一部分，2020年全國網路購物營業額超過兩千億、又因疫情改變購物習慣，禁止網路購買已非昔日無關痛癢的措施，而是與社會需求日益衝突的規定，正視社會環境的改變，開放網路買賣酒品，才能避免過時法規繼續造成民眾不便。」

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▲▼邱威傑 傑市議員推動網路賣酒,呱吉,邱威傑 。（圖／記者徐文彬攝）

▲疫情讓酒吧業者難以維持生計，促使邱威傑提出開放網路賣酒的連署，希望社會大眾能一同關注該議題。（圖／記者徐文彬攝）

邱威傑在受訪時表示，疫情導致很多酒吧業者在不能內用的情況下，也開始做起外帶、外送服務，以維繫生存，卻沒想到這兩件事情都觸犯到現行法規，而被檢舉罰款，然而對照其他先進國家，像是美國、日本、香港、英國，甚至於中國，基本上都已開放網路買酒服務，雖然各個國家的規定略有不同，但沒有人是禁止的，尤其，目前即使法規禁止，買酒必須要到實體店面才能進行，也仍有口頭知會先下訂、再約時間面交等形式，實際與網路訂購已經沒有任何差別，因此建議參考各國作法予以開放。

而針對外界擔心未成年身分造假買酒飲酒問題，邱威傑認為，與民國105年的時空環境背景相比，現在滿街都是「共享服務」，例如共享機車需要提供駕照、成年人身分等手續來查驗，且在網路上就可以完成，既然這些共享服務可以順理成章存在，為什麼身分認證會是一個很大的科技難題，也許在105年時被認為一定有很多漏洞，但現在有很多科技手段可以解決。

邱威傑也強調，沒有任何一個制度是完美無缺的，未成年也可能透過朋友、親戚或任何方式在實體通路取得酒精，建立好網路賣酒相關配套措施，應不至於加劇未成年飲酒問題，國外也有研究顯示，開放網路賣酒後，未成年飲酒率的數字沒有任何提升，該提案也有檢附數據提供給內政部，未來也將繼續推動支持法規修改通過。

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